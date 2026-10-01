公众使用回收机退还饮料瓶罐时若交易出现问题，申请退回押金的程序将简化。申请经核实后，退款预计可在10个工作日内存入银行户头，比过去最长30个工作日大幅缩短。

饮料瓶罐退费制星期四（10月1日）全面落实。所有150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶装饮料，都须附上1角押金标签和专属条码。这些瓶罐由非营利机构Beverage Container Return Scheme（简称BCRS）负责回收。

国家环境局和BCRS星期四发联合文告说，在4月1日至9月30日的过渡期内，当局收集公众反馈并观察退费制实际运作情况，据此改善退款程序和回收机运作，包括推出新的网上退款平台。

新平台星期四起试行，首阶段涵盖北部和西部地区、由SG Recycle经营的回收机，之后将逐步扩大至全岛其他回收机。

公众使用这些回收机时若交易出现问题，并收到机器打印的退款单据（service ticket），可扫描单据上的二维码进入退款平台，或上BCRS官网上传单据照片。

系统会自动填入交易信息，公众只须补上姓名、银行名称和银行户头号码等资料，省去过去须通过电邮提交资料的步骤。不过，公众仍可沿用原有方式申请退款，把单据连同姓名、银行名称和银行户头号码，电邮至hi@returnright.sg。

BCRS说，个人和银行资料只会用于处理退款，并会按照《个人资料保护法令》妥善处理，不会向未经授权的第三方披露。

申请经核实后，退款预计可在10个工作日内存入银行户头，比过去最长30个工作日缩短约三分之二，实际到账时间也取决于银行的处理时间。

一些退款申请如需进一步提供资料或核实，处理时间可能较长。例如交易失败后，公众没有提呈机器打印的退款单据，而是提供机器屏幕照片等其他证明。

全岛已有超过1300台回收机投入运作。BCRS答复《联合早报》询问时说，预计最迟10月底，所有回收机将陆续改用简化的退款申请流程。

目前，九成以上组屋居民步行五分钟就可找到回收机。BCRS接下来将根据公众的回收习惯调整分布，目标是在退费制实施首年，把回收机数量增至约2000个。

两星期回收1500多万个饮料容器

最新统计显示，自4月1日过渡期开始至9月27日，当局已在退费制下回收超过4800万个饮料瓶罐，并加工处理823公吨材料，让它们获得第二次生命，而非焚化掩埋。

单是9月13日至27日的两个星期，就回收超过1500万个饮料瓶罐。

收集到的瓶罐会送到公共废物管理公司“可瑞环境”（Cora Environment）位于大士的设施，进行材料清点和分类工作。回收的材料以塑料为主，占55%；45%是金属。

可瑞环境位于大士的设施配备全自动化系统，能分类收到的饮料瓶罐，最后把筛分好的铝罐、透明PET、有色PET等不同材质进行压缩打包处理，再交由下游承购商进行再循环加工处理。图中每一块压缩的铝材重约400公斤。（陈斌勤摄）

目前有超过700家饮料供应和生产商已注册参与饮料瓶罐退费制，占受监管饮料市场份额的95%以上。

参与业者须支付一次性的500元注册费，并为受监管产品注册，每款产品的注册费为5元。为协助饮料进口商和生产商顺利过渡到新制度，环境局早前宣布，在4月1日前注册的业者都会自动获得最多2500元的补助金。

补助金适用至2027年9月30日，可用于支付参与制度的注册费，以及生产责任费（producer fee）；这些费用会直接从补助金扣除，业者只须支付余额。目前已有超过270家业者使用补助金。

根据《可持续资源法令》，受管制饮料没有押金标签和条形码属违法。任何人提供不达标饮料，罪成可判最长三个月监禁、罚款最高1万元，或两者兼施。