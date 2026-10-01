本地组屋转售市场连续三个季度放缓，今年第三季转售价预计环比微跌0.2%。

建屋发展局星期四（10月1日）发布组屋转售价预估数据。今年第一季和第二季的转售价分别环比下跌0.1%和0.3%，第三季预计再跌0.2%。

截至星期二（9月29日），第三季组屋转售交易量达7528宗，比去年同期的7157宗增加5.2%。

政府今年7月取消私宅屋主购买转售组屋前须等候15个月的降温措施。建屋局指出，目前尚未观察到这群买家的购屋数量或成交价出现显著增长，但当局会继续监测转售市场。

为给购屋者更多住房选择，当局将继续稳定推出新组屋。11月展开的今年第三轮预购组屋销售活动中，共推出约7960个单位，分布在勿洛、芽笼、三巴旺、登加、大巴窑和义顺。其中，大巴窑也将推出社区关爱组屋。

建屋局指出，宏观经济前景仍存在高度不确定性，包括全球和国内利率走势，建议本地家庭在购房和申请房贷时审慎行事。当局将继续密切关注房地产市场，并根据需要调整政策，以促进市场稳定和可持续发展。