为协助本地家庭节省食品开支，平价超市星期四（10月1日）起至12月31日下调鸡蛋和鸡肉价格。30粒装鸡蛋售4.95元，1公斤装冷冻鸡肉售2.50元，分别是2021年以来最低价，每名顾客每种产品限购两份。

平价集团星期四发文告说，旗下超过100家平价超市将调低指定鸡肉和鸡蛋产品的价格，并维持优惠价至年底。集团预计，这项优惠可为顾客节省超过250万元。

其中，达顺（Dasoon）30粒装鸡蛋从原价6.45元，减至4.95元，便宜1.50元；1公斤装Seara冷冻鸡肉则从6元降至2.50元，便宜3.50元。

促销价不适用于平价精品超市（FairPrice Finest）、平价霸级超市（FairPrice Xtra）及平价网购服务（FairPrice Online）。此外，指定蔬果的折扣优惠也将延长至年底。

平价集团总裁韦朴（Vipul Chawla）说，鸡肉和鸡蛋是大多数新加坡家庭的日常必需品，集团希望确保这些基本食品继续维持在可负担的价格。

受服务业、零售及其他商品，以及食品价格涨幅扩大影响，我国8月的核心通货膨胀率连续三个月上升，达到2.2%，是2024年9月以来的最高水平。

连同这一轮优惠，平价集团今年已投入超过750万元降低生活必需品价格。

全国职工总会秘书长黄志明也在文告中说，员工和家庭正在承受生活费上涨的压力，因此更需要切实的援助，让他们在日常生活中受惠。