无论是高收入还是低收入群体，都担心能源转型和减少使用化石燃料会推高生活费，甚至进一步扩大贫富差距。永续发展与环境部长傅海燕指出，各国在推动气候行动时，须充分考虑费用问题，为受影响较大的群体提供必要支持，同时让民众了解气候行动带来的长远利益。

由尤索夫伊萨东南亚研究院和新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心联合完成的《2026年东南亚气候展望调查》报告星期四（10月1日）发布。傅海燕在发布会上致辞时回应报告的几项调查结果，包括当前面对的经济挑战，以及公众对经济衰退的担忧。

今年的调查适逢霍尔木兹海峡关闭，影响全球能源市场，并波及东南亚。调查结果显示，在约3700名来自亚细安11个成员国的受访者中，55.3%最关注失业和经济衰退，接着才是气候变化和极端天气问题（53.6%）。

傅海燕说：“人们都了解气候变化带来的风险，但要让大家真正支持具体的措施，政策必须公平、可信，而且要落实到位。”

她也指出，气候政策必须是公平的。调查显示，收入较高的受访者较支持征收碳税和减少化石燃料补贴，部分原因是他们有能力应付短期内增加的开支。如果没有为低收入家庭和受影响社群提供足够帮助，气候政策反而可能拉大贫富差距，也会削弱公众对这些政策的支持。

与2024年的调查结果一样，新加坡仍被视为最有潜力引领区域气候行动的国家。不过，持这一看法的受访者比率从2024年的42.9%，略降至今年的39.9%。

排在第二位的是印度尼西亚（11.1%），第三位则是越南（9.1%）。

与上一轮调查相比，更多本地受访者相信我国有能力扮演区域领导角色，占比从73.1%增至77.3%。报告指出，这或许是因为政府把今年定为“气候适应年”，并通过新加坡生态基金（SG Eco Fund），拨款500万元资助由社区发起的气候适应项目。