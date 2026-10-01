新报业媒体更新管理层与董事会阵容，原首席执行官陈英杰正式出任执行主席，原副首席执行官郭又铨升任董事总经理。新报业媒体控股约一半的董事也将卸任，新成员来自科技、人工智能及社区与青年等领域，以支持公司下一阶段发展。

新报业媒体（SPH Media）星期四（10月1日）发文告宣布，新董事会与领导层的人事调动即日生效。

担任新报业媒体主席五年的许文远正式卸任，由陈英杰接任新报业媒体及新报业媒体控股执行主席，在原有的首席执行官职务以外，也负责带领董事会，并制定整体战略方向。

郭又铨升任董事总经理后，除继续负责公司整体业务表现与增长策略，也将全面掌管日常运营，并主导短中期发展规划。

首届董事一半卸任 更新强化多元专业能力

董事会方面，除许文远外，丹尼尔（Patrick Daniel）、李奕贤、林梅和博林（Bahren Shaari）也将卸任。

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新加入董事包括郭又铨、恩士迅（NCS）首席人工智能官陈军诚、教育部教育总司长刘慧丽、塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services）亚细安区企业事务负责人伊萨德（Abbas Ali Mohamed Irshad），以及M Kapital集团总裁柯赫（Kohe Hasan）。

历任领导带领公司完成关键转型 未来继续履行使命提供可靠资讯

新报业媒体指出，历任主席、董事、首席执行官及总编辑们为公司奠定了坚实基础。公司特别感谢许文远及卸任董事的贡献，并指在他们的战略领导下，公司顺利完成转型为担保有限公司（CLG）。

文告说：“在冠病疫情冲击及媒体生态持续重塑的关键时期，领导层带领公司应对一连串转型与挑战，提升公司韧性，并为迈向下一个发展阶段打下良好基础。”

新报业媒体前身新加坡报业控股于2021年把亏损的媒体业务从上市公司剥离，成立非营利的新报业媒体信托，并以担保有限公司模式运营。

许文远指出，媒体环境不断演变，带领公司转型并奠定基础充满挑战，但一直有优秀的领导团队和新报业媒体全体同仁支持。如今卸任对他而言，标志着一段充实历程的圆满结束。

许文远感谢团队的支持，并对陈英杰接棒表示有信心。许文远说：“相信在他的领导下，公司能持续适应不断变化的媒体环境，满足受众需求，并履行培养知情公民的重要使命。”

陈英杰在上任前接受旗下媒体联访时，感谢许文远的贡献。他形容对方具备“稳定并富有远见”的领导力，带领公司顺利度过关键转型期。

他也感谢首届董事会成员，尤其是卸任董事于公司转型期间挺身而出，并在适当时机主动卸任，推动董事会更新。陈英杰说：“由许先生领导的首届董事会已为新报业媒体的转型奠定基础。”

陈英杰也指出，新报业媒体如今已发展为覆盖网站、应用、社交媒体、通讯平台、视频及播客等超过120个传播渠道的综合媒体平台。

他说：“让我们与众不同的是，我们以新加坡身份为荣，拥有自1845年以来建立起的信任，也始终以新加坡人为核心。随着转型推进，我们会继续推出既能提供资讯、丰富思想，也能引发深思、激发对话、并触动新加坡人心灵的内容。”

郭又铨也指出，新报业媒体须继续以具公信力的新闻报道引领行业，同时结合编辑优势与快速发展的科技。“这会深化读者在我们平台的参与度，并确保准确的新闻内容也能在生成式及智能体人工智能环境中传播。”

目前，新报业媒体旗下平台每周触及近九成新加坡人口。新报业媒体说，公司会继续适时更新董事会与领导层以维持引领地位，同时履行使命，在未来更多重大国家与新闻事件中，为新加坡及国人提供可靠资讯。

新加入董事来自不同领域

与郭又铨一同加入新报业媒体控股董事会的四人来自不同领域。

陈军诚拥有超过26年公共领域经验，曾任新加坡网络安全局副局长（国家网络韧性），负责国家网络防御及关键信息基础设施安全，也曾在新加坡武装部队担任国防网络总长等要职，目前负责推动恩士迅的AI转型与相关平台建设。

教育总司长刘慧丽自2022年起掌管新加坡基础教育体系。她曾任教育部副教育总司长兼学校司统筹司长，负责全国约350所主流学校的运作与发展，并具备在人力及环境等不同政府部门推动政策与组织管理的经验。

伊萨德曾任国会官委议员，目前也是新加坡管理大学客座讲师。他创办本地公民组织“和平玫瑰”（Roses of Peace），致力推动种族与宗教和谐，并曾获公共服务奖章、总统志愿服务及慈善事业奖和跨宗教青年领导奖等肯定。他在政府关系、公共政策、信任与安全、声誉管理及利益相关方沟通方面具备丰富经验。

曾为律师的柯赫则具备能源转型与基础设施等领域专长，目前担任M Kapital集团总裁，负责制定企业战略及拓展区域合作。她也密切关注新加坡劳资政工作模式，是新加坡全国雇主联合会助理名誉秘书。