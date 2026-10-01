在申报时低报车辆价值，逃缴超过120万元税务和逾992万元的附加注册费，以及伪造付款记录，公司董事被判坐牢23周，以及罚款486万2000元。

被告马启文（48岁）是Karkaunsl Leasing私人有限公司的唯一董事，他共面对75项包括抵触《关税法令》和《公路交通法令》的控状。他早前承认其中20项，余项交由法官星期三（9月30日）下判时纳入考量。

新加坡关税局星期四（10月1日）发文告说，马启文承认的罪行涉及公司在2017年1月至2022年2月期间，在申报866辆进口车辆时压低价值，逃付超过120万元的关税和消费税。

另外，马启文也伪造提交给关税局作为支持文件的付款记录。综合纳入考量的控状，他在向陆路交通管理局登记时低报876辆车的车价，少付992万8993元的附加注册费。他也被下令向陆交局偿还未缴清的款项。

Karkaunsl在进口车辆后会转售给本地零售商，客户包括Hybrid Vehicle Singapore私人有限公司（简称HVS）。

HVS前董事苏美杜（36岁，缅甸籍）曾与马启文和海外供应商协议，通过Karkaunsl进口车辆。苏美杜因涉及逃缴34辆车逾7万2000元的关税和消费税，在2025年7月认罪后，被判罚款41万8300元。

关税局在发现车辆申报价值有异后，对Karkaunsl展开调查。调查显示，马启文会指示海外供应商开出低报车价的发票，好让公司缴付较低的税务，同时每辆车保留约800元至1500元的利润。有时则会由HVS与海外供应商联系。

文告指出，马启文没有缴付罚款，将以坐牢约四年又七个月替代。

根据《关税法令》，逃付关税或消费税者，若罪成可被判罚款高达逃税额的20倍，并可被判最长12个月监禁。

根据《公路交通法令》，任何提供与应缴附加注册费金额相关的不实信息者，若定罪可被判罚款最高1万元或监禁最高六个月，合并罪状的最高刑罚可加倍。法院也将下令追缴任何不足额的附加注册费。