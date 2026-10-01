樟宜机场今年比去年有更多深夜起飞的航班。预计今年最后一季，午夜至隔天早上6时起飞的客运航班同比增长17%，全年增加8%。

樟宜机场集团星期四（10月1日）发文告说，预计今年10月至12月，午夜至早上6时从樟宜机场起飞的客运航班共有7800个，与去年同期相比增长了17%，今年全年将有近2万8000个这类航班，同比增加约8%。

推动这一增长的主要是樟宜机场与北亚目的地的航线连接，例如韩国济州，以及中国的深圳、成都、昆明和厦门。其中，中国南方航空和深圳航空每周有14趟来往新加坡与深圳的夜间航班；厦门航空每周有七趟来往新加坡与厦门的夜间航班。这些夜间航班让旅客能够在白天甚至早晨就抵达目的地，落地后即可开始行程。

随着深夜航班越来越多，为确保旅客能享受到始终如一的“樟宜体验”，目前机场内的许多景点都保持24小时全天候开放，包括第二搭客大厦的虚拟瀑布艺术装置“水舞奇光”（The Wonderfall）与玄梦园（Dreamscape）、第三搭客大厦的电影院，以及各个搭客大厦的花园。

转机大厅内的餐饮和其他门店也有超过七成是24小时营业，满足深夜旅客的餐饮和购物需求。

此外，四个搭客大厦都辟设免费小睡区，为夜行旅客提供可安心休息的地方。

樟宜机场各航站楼中转区内的免费小睡区是开放的休憩场所，乘客可以在登机前在此稍作休息。（樟宜机场集团提供）

为了确保深夜离境流程顺畅高效，樟宜机场集团也进一步将可办理登机手续的时间提前，让旅客能够更早完成行李托运，安心候机。

文告说，为了丰富夜间出行体验，樟宜机场集团从本月至明年3月，推出“樟宜夜猫奇遇”（Changi After Dark）特别活动，在星耀樟宜的Cloud9 Piazza和第一搭客大厦转机大厅举办无声迪斯科（silent disco）派对。

第一搭客大厦的寻秘花园（Discovery Garden）和转机大厅的零售走廊，也会有光影表演。

机场也为在凌晨2时至6时起飞的旅客准备了“抓娃娃赢大奖”（Cat-ch & Win）活动，奖品是适用于购物、餐饮及休息设施的代金券。

从星期四起，我国将对从新加坡出发的航班征收可持续航空燃料税；预订明年的机票时，每张须额外缴费1元至41.60元不等，具体金额取决于舱位等级和目的地。这项收费是为了提供资金，以采取措施推动对可持续航空燃料的应用，协助航空业减轻对气候造成的影响。

这个收费计划原定4月开始，新加坡民航局后来因燃油成本上涨而推迟，针对货运航班的同类收费则延后至明年10月。