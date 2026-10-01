本地唯一室内冰雪设施“雪城”经营26年后，星期三（9月30日）划下句号，不少家长带着年幼孩子前来留念打卡，也有上班族特地请假来缅怀儿时记忆。

位于裕廊大会堂路，新加坡科学中心内的雪城，星期三最后一天对外营业。随着游客兴趣不断变化、景点行业竞争加剧，科学中心管理局决定关闭雪城（Snow City），以配合科学中心未来的发展方向和教育目标，重新调整旗下项目。

《新明日报》记者星期三走访，虽然是星期三工作日，仍有不少访客到雪城。现场告示提醒，线下售票渠道已关闭，提前在网上订票的访客方可进入。

有职员透露，由于线上订票人数较多，线下售票渠道早在几日前就停止，而场内需要管控人流，每小时只可接纳约200人入场。

住在淡滨尼的黄慧恩（19岁，学生）受访时说，由于住在东部，所以一直没机会来雪城，数月前曾考虑到雪城庆生，不过最后因其他安排未能落实。

“朋友得知后，决定陪我来圆生日梦。这里真的很酷，也很冷，希望以后还可以有类似设施。”

黄昀蒂（45岁，烘焙师）也说，孩子从未来过雪城，而一家至今也未有机会到有冬季的地方旅游。“孩子之前在圣诞市集上体验过类似项目，但当时太小了不记得。这里有很多小朋友的童年回忆，我和先生今日特地来一趟，就是为了不让孩子留下遗憾。”

幼时曾和学校到雪城的罗顺辉（26岁，工程师）则说，前几日一直买不到周末的票，唯一空档就是星期三中午时段，于是请假前来打卡。“这里和以前大致差不多，蛮可惜的，小朋友应该会很喜欢。”

新加坡科学中心馆长谭文思受询时，感谢所有陪伴雪城走过26年历程的访客，以及历来每一名员工的付出。“他们的热忱与坚持，让一代又一代人能够亲身体验冰雪的乐趣。”

下来，他们会继续致力于让科学更贴近大众，并为所有访客带来启发。

完整报道，请翻阅2026年10月1日的《新明日报》。