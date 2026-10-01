“春”风吹又生！芽笼街头“春药党”卷土重来，在十字路口的三处走道上公然摆摊卖药，短短50米就出现八摊。记者现场直击，药贩竞争激烈，纷纷靠拉客生存。

近年当局持续打击芽笼的非法活动后，早前情况有所好转，非法药贩一度销声匿迹。

但最近又有公众向《新明日报》申诉，指“春药党”死灰复燃，聚集在芽笼路一带集体非法贩卖药物。

记者日前走访芽笼时，竟然在芽笼路和阿裕尼路交界处的三处走道，即阿裕尼路的两旁，以及芽笼路的走道都有春药党。其中又以阿裕尼路一家旅店前的走道聚集最多人。

记者发现，短短50米，就可见八名男子公然摆摊卖药，相当猖獗。

据观察，他们的年龄介于30岁至70岁，其中旅店门口处就有至少四摊并排，每摊都摆放着十多种春药，任人挑选。

记者目睹其中一名药贩仅用数秒便完成摆摊。根据观察，流动摊位皆以两个保利龙盒子简易撑起，以模板当“桌面”，多种春药公然摆在塑料布上兜售。

作为垫子用途的塑料布也暗藏玄机，四角都有绳索相连，相信是方便非法药贩遇到扫荡时，可迅速将药物“打包”收起，连人带药逃跑。

由于竞争激烈，口操中国口音的药贩们竞相拉客，逢见独自行走的男路人走过，便伸手递上药物，询问对方是否有意购买。

据观察，这区人流涌动，但药贩们生意十分冷清，一小时内仅有三名男子驻足查看，但最后全都空手离去。

记者之后绕行周围数条街，也发现另有数人在巷口的偏僻角落独自摆摊。

药贩互打眼色把风嚣张喊：来捉我啦

见可疑人士经过，互打眼色警惕，有人甚至嚣张喊：“等他来捉我啦！”

据观察，药贩们面对面坐在走道两侧，时而滑手机，时而环顾四周。一旦他们在见到可疑人士路过时，还会互打眼色，警惕对方。

另外，附近相信也有不少人负责把风，彼此通过手机联系沟通，通报周围情况。记者听闻其中一名摊贩在发送语音信息时，更嚣张称：“等他来捉我啦！”，肆无忌惮。

完整报道，请翻阅2026年10月1日的《新明日报》。