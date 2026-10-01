保诚保险前高管不满同行在社交媒体刊登误导性广告，化名向金融管理局“吹哨”举报，自己后来被解约。他因此入禀高庭索赔，败诉后上诉，仍没能改变结局，还得付超过12万元的诉讼费。

《新明日报》报道，起诉人是保诚保险（Prudential）前副经理兼团队领导人薛仁生（音译），从业已有19年。

他在职期间，称在社交媒体上看到具误导性的寿险广告，多次向保诚举报刊登广告的同公司同行或第三方，还化名向金融管理局“吹哨”。

保诚保险于2022年3月7日对他发出解约通知，并在同年3月21日正式终止其代理身份，过程中未交代解约原因。

薛仁生对此不满，入禀法院索讨长期奖励与72个月的团队佣金。保诚保险则反诉，指薛仁生没通过正确管道举报。

高庭法官驳回双方所诉，并令薛仁生向保诚保险支付超过8万元的诉讼费。薛仁生不满上诉。

根据上诉庭判词，薛仁生指，保诚保险终止与他的合约，是因为他向金管局举报同行的不当行为， 而非因为不满他的服务。

上诉庭法官指，根据双方的合约条款，终止合约无须理由，因此不存在无理解约一说。

至于长期奖励，公司规定，在公司付款时，团队领导人必须仍持有效合约才能获得奖励。

上诉庭最终驳回上诉，且谕令薛仁生付4万元的诉讼费。换言之，加上他早前被令支付的8万多元，薛仁生得支付超过12万元的诉讼费。

保诚反诉 高管举报谎报身份不诚实

保诚保险反指诉方不诚实，举报时谎称自己是消费者。

本案的辩方律师是来自Virtus Law的谢勇光和Joavan Christopher Pereira。

辩方指，薛仁生向金管局投诉广告问题时，并未公开自己的保险经纪身份，而是使用了“Patrick Goh”这个化名，还在投诉内容中暗示自己是受误导的普通消费者，这个做法缺乏诚实与诚信。

薛仁生则称，自己是在履行“吹哨人”职责，且高庭法官驳回保诚对他的反诉，正说明他有权做出相关投诉。

上诉庭法官对此指出，即便公司反诉被驳回，也不代表公司拒绝他参与计划的决定属于恶意或任意惩罚。薛仁生未能举证证明公司的决定达到了“极其不合理、违背理性”的高门槛。

完整报道，请翻阅2026年10月1日的《新明日报》。