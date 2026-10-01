风靡海外的“捏捏乐”解压玩具，成为不少本地青少年甚至成年人解压的工具。不过，近期泰国、老挝等国陆续发现部分捏捏乐含重金属和苯等危险化学物质，引发产品安全关注。

新加坡竞争与消费者委员会（竞消委）答复《联合早报》询问时说，旗下消费品安全办公室（Consumer Product Safety Office）已注意到相关报道及消费者反馈，正密切留意事态发展。

捏捏乐（Squishy）近一两年来因TikTok等社交平台再掀热潮，本地和海外都有许多不同年龄的人迷上这款解压玩具。

然而，综合海外媒体报道，泰国工业标准局据信于8月初在曼谷查获了近两万件无认证的捏捏乐玩具。这些未达标的劣质产品可能含有挥发性有机化合物、邻苯二甲酸酯（俗称塑化剂）及重金属等有害化学物质，存在健康与致癌风险。

老挝工贸部也于7月28日发出指示，要求各省工贸部门叫停未经认证的捏捏乐进口与销售，并加强对商店、传统市场、超市、购物中心以及网络卖家的稽查力度。

竞消委：部分捏捏乐没有清晰品牌 难确定是否和涉违规产品一样

竞消委指出，由于部分捏捏乐通常没有清晰的品牌或型号信息，目前难以确定本地市场是否有售与海外报道中相同的涉事产品。

对于是否会抽查捏捏乐产品，当局说，消费品安全办公室根据风险对在新加坡供应的消费品进行市场监督。这包括关注国际产品安全警报及召回信息，以及消费者、企业和业界利益相关者所提供的反馈、询问和事故报告。

若发现或收到可靠信息，显示某款产品可能存在安全风险，便会进行评估。一旦证实有关消费品不符合安全要求，当局将采取必要行动。

当局提醒，若消费者遇到可能涉及安全问题的产品，应立即停止使用，并利用消费品安全办公室网站的表格举报，提供相关详情，如产品照片、产品及卖家资料、购买记录和产品包装等。

Pinnacle家庭诊所集团总裁莫文锐医生答复《联合早报》询问时指出，一些捏捏乐可能会释放挥发性有机化合物。根据成分和浓度，吸入这些气体会刺激眼、鼻、喉，或引起头痛和恶心等症状。“最近，泰国对于捏捏乐玩具的担忧，也主要集中在部分产品释放挥发性有机化合物的问题上。”

莫文锐说，家长应关注这个问题，但无需惊慌。若孩子在玩了某个玩具后出现皮肤发红、发痒或受刺激等症状，家长应立即停止让孩子接触该产品，并用肥皂和清水清洗受影响部位。如果症状严重、持续存在或不断恶化，应及时就医。

本地业者：严格把关并为客户提供使用指南

Bunnies Patisserie打印出商家提供的凭证展示在店内。（邬福梁摄）

面对消费者对产品安全的关注，本地售卖捏捏乐的业者受访时强调，会向供应商索取检测报告及相关认证，并筛选产品后才引进。

自2024年起在TikTok直播售卖捏捏乐、去年8月开设实体店的Bunnies Patisserie店主罗萱忆（23岁）说，他们直接与官方品牌及工厂合作，多数合作对象也是品牌在新加坡的官方或独家代理商。

她说，合作对象须定期进行实验室检测，并能提供权威安全认证；例如取得中国国家强制性产品认证（CCC），或出示第三方检测机构的合规报告。“我鼓励消费者向信誉良好、资讯透明的商家购买产品，并选择那些能够清楚说明产品来源，以及提供品牌和相关认证资料的卖家。”

Bunnies Patisserie店主罗萱忆鼓励消费者向信誉良好、资讯透明的商家购买捏捏乐。（邬福梁摄）

同样在2025年开业的Meowiie Squishy店主卓佳仪（30岁）指出，近期确实有更多顾客主动询问产品安全信息。

她说，在进口和销售捏捏乐时，会与供应商密切合作，了解产品详情和所使用的材料，并确保供应商能够提供相关证明文件。“我们也会确保产品信息准确，并遵守新加坡有关商品进口与销售的规定。”

两人也说，捏捏乐在日常使用中会自然磨损，因此会向顾客提供保养及使用指南，教导他们正确使用。