人工智能快速发展，正不断改变人们对一份好工作和就业保障的传统看法。全国职工总会新成立一个研究圈，栽培对劳动课题感兴趣的年轻研究员，协助职总及劳资政三方及早洞察劳动市场新趋势，应对不断变化的就业环境。

全国职工总会秘书长兼总理公署部长黄志明星期四（10月1日）在两年一度的劳动研究大会上宣布成立“副研究员圈@劳动研究联盟”（Associate Researchers Circle @ Labour Alliance co-laB），让新兴研究员接触重要劳动课题，并有机会贡献专业知识和新的研究视角。

副研究员圈的首批八名成员中，六名星期四出席劳动研究大会，分别是（成人左起）南洋理工大学黄金辉传播与信息学院数码文化与新媒体助理教授周珮诗、新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心研究员曾香美、新加坡社科大学成人学习学院分析师玛尼干丹（Srinidhi Manikantan）、（成人右起）新加坡社科大学成人学习学院研究员洪圣杰、南洋理工大学乐龄社会与教育研究院高级研究员刘跃中，以及回教理事会宗教人才负责人扎赫林（Mohammad Zahrin Bin Abdullah）。居中三位左起依次是职总助理秘书长郑德源、职总秘书长黄志明和职总企业策略署候任署长徐锦莉。（谢智扬摄）

副研究员圈首批八名成员由劳动研究联盟的资深成员推荐加入。他们将在前辈指导下参与劳动相关研究，未来有机会加入研究联盟，逐步成为正式成员，帮助职总建立持续的劳动研究人才梯队。

成立于2024年的劳动研究联盟已有超过60名来自新加坡及海外的学者、研究员和业界人士。黄志明说，截至今年6月，研究联盟已通过调查、对话及焦点小组，接触超过5000名各行业工人和1000名雇主，从而进一步了解劳动市场及员工所面对的问题。

联盟研究成果收录在职总人力学刊

职总也在星期四的研究大会上发布第五期《新加坡人力学刊》。本期共收录12篇文章，是五期中篇数最多的一期，探讨公平工作、就业保障、技能及灵活工作安排等课题。

《新加坡人力学刊》于2022年推出，每年出版一期，汇集学者、政策制定者及业界人士对劳动课题的研究与见解。学刊旨在把研究和职场实际经验带入劳动政策及实践的讨论，为新加坡劳动市场发展提供以数据和证据为基础的参考。

为纪念学刊推出五周年，职总今年也发布特别纪念手册，说明劳动研究如何为政策讨论和职总的倡议提供依据。

手册以2023年刊登的一篇有关平台工作的研究为例。相关研究后来成为职总推动加强平台工作者保障的研究依据之一。《平台人员法令》在2025年通过后，为平台工作人员提供了更完善的法定保障，包括公积金缴纳和工伤赔偿保障。

职总认为，这显示劳动研究除了帮助了解劳动市场变化，也能为政策制定和工会倡议提供实证基础，推动劳动市场随新形势调整。