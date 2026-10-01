本地成立劳动研究圈 栽培新兴研究员助洞察市场趋势
人工智能快速发展，正不断改变人们对一份好工作和就业保障的传统看法。全国职工总会新成立一个研究圈，栽培对劳动课题感兴趣的年轻研究员，协助职总及劳资政三方及早洞察劳动市场新趋势，应对不断变化的就业环境。
全国职工总会秘书长兼总理公署部长黄志明星期四（10月1日）在两年一度的劳动研究大会上宣布成立“副研究员圈@劳动研究联盟”（Associate Researchers Circle @ Labour Alliance co-laB），让新兴研究员接触重要劳动课题，并有机会贡献专业知识和新的研究视角。
副研究员圈首批八名成员由劳动研究联盟的资深成员推荐加入。他们将在前辈指导下参与劳动相关研究，未来有机会加入研究联盟，逐步成为正式成员，帮助职总建立持续的劳动研究人才梯队。
成立于2024年的劳动研究联盟已有超过60名来自新加坡及海外的学者、研究员和业界人士。黄志明说，截至今年6月，研究联盟已通过调查、对话及焦点小组，接触超过5000名各行业工人和1000名雇主，从而进一步了解劳动市场及员工所面对的问题。
联盟研究成果收录在职总人力学刊
职总也在星期四的研究大会上发布第五期《新加坡人力学刊》。本期共收录12篇文章，是五期中篇数最多的一期，探讨公平工作、就业保障、技能及灵活工作安排等课题。
《新加坡人力学刊》于2022年推出，每年出版一期，汇集学者、政策制定者及业界人士对劳动课题的研究与见解。学刊旨在把研究和职场实际经验带入劳动政策及实践的讨论，为新加坡劳动市场发展提供以数据和证据为基础的参考。
为纪念学刊推出五周年，职总今年也发布特别纪念手册，说明劳动研究如何为政策讨论和职总的倡议提供依据。
手册以2023年刊登的一篇有关平台工作的研究为例。相关研究后来成为职总推动加强平台工作者保障的研究依据之一。《平台人员法令》在2025年通过后，为平台工作人员提供了更完善的法定保障，包括公积金缴纳和工伤赔偿保障。
职总认为，这显示劳动研究除了帮助了解劳动市场变化，也能为政策制定和工会倡议提供实证基础，推动劳动市场随新形势调整。