一名女乘客携带大纸箱登上飞机，疑执意将纸箱放在腿上，也不愿将纸箱交由机组人员保管，更拒绝下机，导致机组人员与她沟通约45分钟，最终由警员登机劝离。

目击上述一幕的乘客柯女士（42岁，产业管理经理）告诉《新明日报》，她星期三（9月30日）搭乘马来西亚峇迪航空公司（Batik Air）航班，从新加坡樟宜机场第四搭客大厦飞往吉隆坡，原定中午12时30分起飞。

不过，全部乘客登机后，航班迟迟没有起飞。接着她观察到，一名看似20多岁的女乘客坐在机舱中段靠走道的位置，怀里抱着一个几乎与手提行李一般大的纸箱，甚至连上方的行李托架也无法容纳。

柯女士说，机组人员随后不断与女乘客沟通，要求她将纸箱交由机组人员保管。空姐也向她解释，纸箱不能放在身上或腿上，并承诺飞机抵达后会将纸箱交还给她。

“空姐甚至对她说‘我跟你保证’，但对方还是不愿配合。”

据柯女士描述，一名空少之后直接将纸箱搬走，但女乘客仍留在座位上，也没有追上前去。

由于对方迟迟不愿下机，整架飞机的乘客只能继续等候。不久后，约五名警员登上飞机，并耐心劝女乘客配合。

柯女士说，警方最终将这名女乘客带离飞机。《新明日报》已就此事询问峇迪航空，但至截稿前仍没有回复。

完整报道，请翻阅2026年10月1日的《新明日报》。