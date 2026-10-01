女佣因同房的雇主七旬母亲深夜发出声音干扰自己睡眠，向对方掷物想让对方噤声，结果击中老人家嘴唇，导致流血瘀伤。警方介入调查后揭露，女佣不止掷物伤人，还偷雇主财物。

印度尼西亚籍被告伊卡（Eka Yulianti BT Suryanto，44岁）共面对鲁莽行为危害他人安全和偷窃等六项控状。她星期四（10月1日）承认其中两项，法官将余项纳入考量后，判她坐牢16周。

根据案情，被告案发时已在雇主家中工作约11年，主要负责打扫和照顾雇主的子女。受害人是因患有帕金森病而卧床不起的雇主母亲（70岁），由另一名女佣库思负责照护。被告与库思和受害人同睡一间卧室。

2025年11月起，被告开始认为受害人不由自主发出的声音影响她休息，她忍无可忍时，便会拿起手边的空气清新剂或乳液瓶，朝受害人扔去。物品落地后会发出巨响，受害人也会因此安静下来。

2026年1月22日凌晨3时许，被告再次因受害人发出声音而感到不耐烦，于是拿起乳液瓶朝她抛去，结果瓶子击中受害人嘴唇。被告抛出瓶子后并没有上前查看，而是继续睡觉。

隔天早上，库思为受害人换尿布时，发现受害人嘴唇流血还有瘀伤，于是拍下照片。被告经库思问起，承认自己前一晚的行为。当时，两人都没把此事告诉其他人。

1月25日，被告在休息日离开雇主家后，库思才将此事告知雇主。

因掷物伤人查出曾偷窃 法官：女佣辜负雇主信任

雇主同日傍晚报警。警方到场调查后，在被告的包内发现好几件饰品和七张总值70元的超市购物券。被告承认，这些物品是她在2025年间从雇主或雇主女儿处偷来的，之前已用掉三张总值30元的购物券。

进一步调查揭露，被告曾在2025年10月4日至11月10日期间，先后偷走雇主两件总值2880元的金饰。她随后将赃物拿到当铺典当，并把所得款项汇回印尼家中。被告事后也没作出任何赔偿。

控方指出，被告在雇主家工作多年，却利用雇主对她的信任多次行窃。若非她鲁莽弄伤雇主母亲，偷窃罪行也无从揭发。而这也并非被告第一次朝雇主母亲掷物。因此促法官判她坐牢15周至18周。

被告求情时说，她是单亲妈妈，在印尼独自抚育三个孩子，也是家中唯一的经济支柱。她承认自己的错误，承诺不会再犯，恳请法官轻判。