长堤海鲜餐馆在东海岸公园的原址星期三（9月30日）最后一天营业，经理受访时透露，为了能够留守在东海岸，努力竞标到公园另一处的新址。

东海岸海鲜中心于1985年设立，在那里营业最久的租户包括长堤海鲜餐馆，以及珍宝海鲜旗舰店。

国家公园局今年6月将东海岸海鲜中心及周边区域纳入重新发展计划。两家餐馆已陆续于本月29日和30日结束营业。其中，长堤海鲜餐馆将迁至东海岸公园B区的海岸乐园（Coastal PlayGrove），并于10月2日恢复营业。

长堤海鲜餐馆高级运营及市场经理林靖财受访时说，为了能够留在东海岸公园，让食客继续享有海边风情，公司努力竞标新址。

“新址餐馆比原本的餐馆空间大了20%，也分为两个店面，而且只有一层楼，对行动不便的食客更加便利。新地点距离目前的海鲜中心，开车约七分钟，骑行则是20分钟。”

记者星期三晚上走访时，有不少食客趁着最后一夜到长堤海鲜餐馆用餐。

住在勿洛的里克·布朗（Rick Brown，54岁）星期三晚上带着家人到长堤吃螃蟹。他说，自己光顾长堤逾20年，不是过生日就是带海外友人来用餐。“新址也是我们熟悉、有回忆的地方，我们会继续光顾。”

珍宝办谢幕宴 31万元收益捐六慈善机构

珍宝办晚宴，将31万余元收益捐赠六家慈善机构。

珍宝海鲜旗舰店于1987年在东海岸海鲜中心起家，至今已走过39个年头。旗舰店星期二（29日）最后一天对外营业，并于星期三晚上举办谢幕感恩晚宴，邀请超过870名供应商和各方合作伙伴出席用餐。

当晚售出的所有庆祝套餐收益悉数捐赠给本地六家慈善机构，包括儿童许愿井（Children’s Wishing Well）、善粮社、众弘福利协会、Free Food For All、 NuLife Counselling和新加坡妇女协会。

连同9月21日至29日售出庆祝套餐的50%收益，珍宝海鲜旗舰店星期三晚上共捐出31万3280元。