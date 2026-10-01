女子在澳门飞来新加坡的酷航客机上闹事，最后被请下飞机，航班受牵连延误约两小时才起飞。

这起事件发生于9月27日，在一架从澳门飞来我国的酷航TR905号班机上。

有目击者拍下视频上载到小红书，并发贴文指乘客完成登机后，一名女子被带下飞机，导致航班延误约两小时。

署名“carrie630”的网民留言称，自己原本上飞机后就睡觉，后来朦胧中看到警员正在跟坐在她前方的女子交涉，并听到他们要求女子下机。

但女子面对警员不断劝说仍不愿下机，还不断胡言乱语，直到最后才肯妥协。

根据FlightAware网站资料，涉事航班最终在当晚9时许从澳门起飞，并于隔天凌晨约12时39分抵达樟宜机场。

酷航受询时表明，已知悉此事，并指一名乘客因在机上做出扰乱秩序的行为，所以在航班起飞前被要求下机。不过酷航并没说明女乘客如何扰乱秩序。

酷航：闹事乘客交澳门处理

酷航透露，随后这名乘客被移交给澳门国际机场当地部门跟进，其余乘客则继续留在机上，并获供茶点。该航班随后于当晚8时46分从澳门起飞前往新加坡。

酷航解释，航班延误是因为处理这名乘客下机所需的时间，当中包括等候当地有关部门人员到场，以及卸下这名乘客的托运行李。

酷航也为事件造成的延误和不便向乘客道歉。

“乘客及机组人员的安全与福祉始终是我们的首要考量，对于任何可能对他们构成安全风险的乘客，我们将采取适当措施。”