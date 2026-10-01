总理兼财政部长黄循财星期四（10月1日）在脸书发文，感谢新报业媒体卸任主席许文远在公司关键转型阶段挺身而出，带领公司稳步发展。

73岁的许文远星期四卸下新报业媒体主席一职，由原首席执行官陈英杰接任新报业媒体及新报业媒体控股执行主席。

素有“搞定先生”之称的许文远曾任基础建设统筹部长，2020年退出政坛后，于隔年出任新报业媒体主席，带领公司走过重组与数码转型的关键初期。

黄总理指出，许文远在2020年结束逾40年的公共服务生涯后，本可好好休息，但在受邀出任新报业媒体主席时仍毅然接下重任。

他说，在媒体环境剧变之际，新报业媒体在许文远的领导下加强数码与多媒体能力、拓展新受众群，并持续以四种官方语言服务国人。他也协助新报业媒体为未来发展奠定更稳固基础，继续为新加坡人提供可信赖的切要新闻与观点。

他说：“谢谢许文远挺身而出，带领新报业媒体走过关键转型阶段，也感谢他多年来为新加坡所作的贡献。”