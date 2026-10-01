年轻国人普遍有生育意愿，但对生育知识的掌握却不尽理想。调查显示，84%受访者理想中希望至少有一个孩子，但只有10%答对全部五道基本生育知识题。

康盛医疗与新加坡国立大学星期四（10月1日）公布上述调查结果。这项调查在今年5月和6月进行，共访问1035名介于18岁至39岁的新加坡人，受访者平均年龄为28.8岁。

调查发现，51%受访者认为理想家庭应该有两个孩子，但73%目前没有孩子。在目前没有孩子的受访者中，78%表明未来有意愿生孩子。

受访者对生孩子的想法也并非一成不变。在年轻时对生孩子持中立态度的受访者中，83%如今希望有孩子；而年轻时认为自己不想要孩子的人中，50%如今透露希望至少有一个孩子。

在调查结果公布后举行的座谈会上，国大李光耀公共政策学院的黄宗伟副教授说，一个人对生育的想法会随着年龄、人生阶段、伴侣关系和生活经历改变。黄宗伟也是这项调查的主要研究员。

在目前没有孩子、但认为未来生育对自己很重要的受访者中，有22%女性和25%男性当前年龄已超出了他们自己选定的理想备孕年龄上限。这个结论是基于受访者自行设定的理想年龄范围，并非医学建议的生育年龄。

黄宗伟认为，与其规定所谓“最佳生育年龄”，更重要的是让年轻人在不同人生阶段，在需要时获得正确信息。

调查显示，受访者的生育意愿与生育知识之间存在明显落差。

黄宗伟说，约一半受访者不知道男性的生育能力会随着年龄下降，这可能让一些人误以为延后生育不会带来太大影响。

另一项较大的知识误区是女性会否不断产生新的卵子，约70%受访者答错。黄宗伟说：“女性出生时已经拥有一定数量的卵子，卵子质量也会随着年龄增长而下降。”

康盛医疗妇产科顾问医生邓素珍则说，她在临床上经常遇到缺乏基本生育知识的夫妻。

她说：“有些人虽然知道排卵与受孕有关，却不知道排卵前五天至七天已经进入较适合尝试怀孕的生育窗口，在这段时间内持续尝试，有助提高自然受孕机会。”

在生育服务方面，93%受访者至少听过一种服务，其中69%知道体外受精（In-vitro fertilisation，简称IVF，也称试管婴儿），66%知道冷冻卵子或精子等保存生育能力的方式。

相比之下，只有54%知道生育筛查，例如盆腔超声波检查和精液分析。

邓素珍说：“IVF并不是所有人面对生育问题时的第一步。”

她说，很多时候可以先咨询医生、了解情况并进行基本检查，而不是一开始就把生育问题与IVF画上等号。

调查也显示，受访者希望更早获得生育信息和支持。78%认为应该加强生育知识教育，81%支持增加生育筛查的财务补贴。

康盛医疗代理首席执行官罗伟宁认为，生育是非常个人的事情，与其告诉公众“应该几岁生孩子”，不如更早提供以证据为基础、容易理解的信息，让人们根据自己的事业、健康、伴侣关系和照护安排作出决定。