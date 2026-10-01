99岁的林玉梅玩无人机足球，不玩则已，一玩就不愿放下手中的遥控器。这是这名老人第一次接触这个新鲜玩意儿，玩得心花怒放。“他们教我遥控足球，转左转右，把球飞进球门。我还想继续玩，可是后面排了很多人。”

无人机足球是本地首届乐龄奥运日活动现场的项目之一，活动由卫理福利服务（Methodist Welfare Services，简称MWS）星期四（10月1日）配合国际老年人日举办，主宾是总理公署部长兼惹兰加由区议员黄志明。

MWS旗下七个活跃乐龄中心将近300名年长者参加了活动，他们介于60岁至99岁。除了无人机足球，乐龄奥运的项目还有沙包投掷、坐式排球等适应性运动，让乐龄人士按各自的行动能力参与。

林玉梅是其中最年长的参与者，她虽年近百岁，但身手仍相当灵活。她平日积极参与活跃乐龄中心的运动项目，每天为家人下厨，每次准备五人至九人份。

乐龄奥运日是MWS活跃乐龄中心主任美美安德烈斯（Andres Wannee Mei Amurao）的创意构思。她说：“适应性运动不论活跃或体弱的年长者都适合，办乐龄奥运日就是为了鼓励体弱、行动不便的年长者也参加。我们引入无人机足球，是要让年长者也接触科技。”

85岁的邓瑰英一年前腿部疼痛，无法长时间行走，需要坐轮椅，适应性运动让她也能够轻松加入。她在“梯子投掷”游戏中，第一次尝试就投中目标，她信心大增，一次接一次地玩下去。

HARMONY框架从六个层面关注年长者福利

我国迈入超老龄社会，满65岁的人口占总人口逾五分之一。MWS因应社会需要，推出了HARMONY框架，从六个层面关注年长者福利，包括健康促进与身心健康、活跃参与、记忆与认知健康、有意义的社会联结、社区外联，以及独立性培养。HARMONY框架以护联局为活跃乐龄中心设定的标准为基础。

新框架将用于指导MWS旗下活跃乐龄中心的活动，为超过1万6000名年长者提供服务。

MWS医疗服务群组主管梁睿敏说，HARMONY会随着年长者的需求变化而不断调整，目前已有三项活动纳入其中，包括适应性运动、“邻龄欢乐时光”（Ling Ling Time）和“男士专属快乐时光”（Men-Only Happy Hour）。

他说：“我们希望通过建立HARMONY框架，有系统地进一步扩大现有规模，开发更多可满足年长者需求的活动。”

MWS也与资讯通信媒体发展局合作，在乐龄奥运日推出游戏化数码学习活动，从而让参与者认识诈骗案和了解人工智能等课题。

68岁的刘翠端一直希望有机会认识生成式人工智能（GenAI），这个活动就让她学习了如何辨认图片是否由人工智能生成。

她说：“有时候孩子们跟我说一些关于人工智能的话题，我都听不懂，学一点的话可以跟他们有多一些共同话题。”