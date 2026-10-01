一辆货车在盛港右转时冲上人行道，所幸路人及时跳开，避免无妄之灾。货车撞坏交通灯后倒退，在众目睽睽下驶离现场。

这起意外发生在星期三（9月30日）晚上11时50分左右，地点是盛港康埔桦街（Compassvale Street）和安谷街（Anchorvale Street）交界处。

根据脸书页面“SGRV Admin”星期四（10月1日）上午发布的视频，肇事的灰色货车右转时不知为何失控，驶上人行道并一头撞向交通灯。正在等过马路的一名中年男子及时跳到一旁，侥幸躲过一劫。

在剧烈的撞击下，灯柱上方的三色交通灯当场被震落，货车车头的防撞杠也几乎脱落。出事后，肇事货车的驾驶员一度还尝试继续向前开，后来更把货车倒驶回十字路口停下。

就在这时，险些被撞的路人在交通灯转绿后疾步越过马路，货车在十字路口停留大约20秒后突然动起来，在众目睽睽之下开走。

视频引来不少网民留言，纷纷谴责货车驾驶员的行为。有人甚至怀疑他酒驾或滥用违禁品，才会在转弯时判断失常，而且肇事后没有留在现场。

也有网民说，交通灯无端被撞坏，受影响的会是开车人士。

据《联合早报》了解，有关当局目前正在抢修交通灯。新加坡警察部队受询时证实，货车驾驶员肇事后逃离现场，“警方目前正在追查货车驾驶员的下落，调查仍在进行中。”