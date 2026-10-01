我国未来两周天气预计比过去两周干燥，有几天的最高气温可能超过35摄氏度。部分地区在一些日子的上午较迟时段和下午，料有雷阵雨。

根据新加坡气象署星期四（10月1日）发布的10月上半月天气预报，西南季候风继续影响新加坡及周边地区，未来两周风向主要来自东南或西南。全岛多数地区总降雨量预计低于平均水平。

多数日子的最高气温预计介于34至35摄氏度，少数日子可能略高于35摄氏度。一些夜晚也可能闷热，最低气温维持在27摄氏度以上。

回顾9月下半月，气象署指出，当时同样处于西南季候风季节，风向主要来自东南或西南。部分地区有几天出现局部短时雷阵雨，也有几天出现范围较广的中度至强劲雷阵雨。

其中，9月22日下午受区域气流辐合影响，本地许多地区出现强雷阵雨。射靶场路（Rifle Range Road）附近当天录得130.6毫米的雨量，是9月下半月最高单日雨量。

过去两周也相当炎热，多数日子的最高气温超过34摄氏度。9月26日，兀兰测得35.8摄氏度，与2016年9月30日三巴旺路录得的35.8摄氏度，并列为9月最高单日气温纪录。

此外，过去两周有数个夜晚，本地多个地区的最低气温维持在27摄氏度以上。

雨量方面，9月下半月本地几乎所有地区的雨量都高于平均水平，只有裕廊西一带低于平均水平。克兰芝一带的雨量比平均水平高212%，裕廊西一带则低9%。