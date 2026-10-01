诈骗团伙在交友软件上设下麻将诈骗局，骗取男性受害者约10万元，其中一名女成员被判入狱八个月，以及罚款3000元。

被告陈慧珍（31岁）共面对37项包括欺骗和抵触《赌博管制法令》的控状，她星期四（10月1日）承认其中五项，余项交由法官下判时纳入考量。她是九人团伙中首名认罪的被告。

根据案情，团伙主脑洪义胜（27岁）于2024年4月策划麻将骗局，在交友软件上冒充女子设立多个账号，与男网友聊天并约他们打麻将。一旦受害人上钩，洪义胜便安排女成员假扮“女网友”出面和做庄，其他同伙则假扮兄妹、朋友或陌生人，以降低受害人的戒心。

团伙在牌桌上分工明确，一人负责防止受害人胡牌，一人负责尽快胡牌，或打出第三人所需的牌，第三人则尽可能组成赔率最大的牌型。洪义胜多数时候还会安排替补玩家在旁观察受害人的打法并告知同伙，或在主要玩家疲倦时顶上。

洪义胜估计这套安排能让他们的胜率达到99%。他还设立了聊天群组向成员发送骗局信息，包括每人需扮演的身份、用于计算输赢的规则、赔率、地点和时间等。他也会在群里分享技巧和表扬表现好的成员。

另外，洪义胜要求成员不要在打麻将时使用手机或分心，并与资深玩家为其他成员进行过两次培训，教导成员如何观察受害人和互相配合出千。

2024年4月至6月期间，团伙至少安排了涉及28名受害人的28场麻将局，其中19场顺利进行，骗得约10万元。团伙在得手后会把款项交给洪义胜，由后者决定如何分成。每场参与麻将局的玩家可获得300至500元的酬劳。而被告参与了其中10场麻将局，她估计自己平均每场赚取100至400多元。

一局牌输2.6万元 玩家遭胁迫后报警

在2024年6月3日的一场赌局中，一名受害男子受到洪义胜假扮的女网友“蒂芬妮”邀请，到一名团伙成员的住家打麻将。当时，由被告负责假扮蒂芬妮和做庄，每人初始持有200元筹码。受害人在牌局中打出一张牌让一名玩家胡牌，结果因此赌输了2万6000元，但他拒绝支付这笔钱，只转账了200元。

陈慧珍按洪义胜指示，假装“好心”提出代受害人支付一半以诱骗受害人支付余款，但未能得逞。洪义胜接着威胁到受害人工作地点找他，随后数人在组屋底层争吵，洪义胜与同伙更威胁要报警指受害人强奸“蒂芬妮”。

受害人隔天（6月4日）报警，警方展开调查后揭发这起精心策划的骗局。

控方指出，这起案件涉及团伙预谋作案，涉案金额不小，而被告经常假扮为正与受害男子约会的女网友行骗，因此促请法官判她坐牢九个月半，以及罚款3000元。

被告律师求情时说，被告是首名认罪的被告，并为她涉及的赌局做出全额赔偿。她并非主谋，是后来才加入团伙的成员，起初也并不知晓这是场骗局，只是听从指示，参与程度有限，恳请法官轻判。

主谋洪义胜和其他七人包括陈毅升（32岁）、陈秀雯（39岁）、梁亦烈（43岁）、郭咏茹（46岁）、刘芷仪（23岁）、徐燕琳（25岁）和李勇义（27岁）的案子仍在审理中。（人名译音）