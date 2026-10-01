工作中时常遇到国际旅客，餐厅助理经理玛利亚（35岁）总会怀着热情和同理心，设身处地为顾客着想，并为他们推荐新加坡的美食和景点。

在圣淘沙的Native Kitchen餐厅任职的玛利亚（Escoto Maria Teresa Ronquillo）从事餐饮服务已有12年。她受访说：“这份工作让我每天都能接触不同性格、不同背景的客人，如果一件小事或善意的举动能让客人更开心，我也会很有满足感。”

玛利亚不仅会热情向国外客人介绍本地特色美食和景点，作为一名母亲，在面对带小孩的家庭时，她格外理解父母的不易，会耐心与孩子互动，让客人能够放松地享受用餐时光。

凭借敬业乐业的服务精神，她成为今年餐饮业卓越服务奖（Excellent Service Award，简称EXSA）最高荣誉“卓越金星奖”（Superstar Award）的唯一得主。

今年共有来自约90个餐饮企业的超过2600名员工获颁餐饮业卓越服务奖。其中获得卓越金星奖提名的有30人，是去年的三倍。获得“卓越星奖”（Star Award）的员工有665人，获颁金奖的有747人，1237人获颁银奖。

颁奖典礼星期四（10月1日）在南洋理工学院举行，财政部兼人力部高级政务次长黄伟中以主宾身份为得奖者颁奖。

开发系统化培训课程 助员工转向主动式服务

他致辞时说，今年主办方新加坡餐饮业协会首次与南洋理工学院合作，开发较系统的服务培训课程，帮助前线员工和主管改善服务流程，从回应顾客提出的需求转向主动式服务。

自今年5月以来，近2700名餐饮业前线员工已参加约100场、每场四小时的工作坊。

在鼎泰丰任职近八年的高级服务大使陈羿华（30岁），获得卓越金星奖的第三名。

她回忆说，有一次接到一个特殊预约，是完成一位老先生的临终愿望，希望在充满回忆的鼎泰丰再与家人聚餐一次，最后再吃一次喜爱的豆沙包。因此她特别为这家人安排了一个安静舒适的包间。

陈羿华说：“餐饮业是一个说容易也容易，说难也难的工作，我们要做的就是服务好每一位客人。”