83岁的赛义德因心肌梗塞入院，被确诊还患了失智症。他情绪焦躁、昼夜颠倒，让家人疲惫与焦虑不堪。后来，家人按裕廊社区医院医护团队的指导，慢慢唤起他在布拉尼岛的生活、制作传统糕点等记忆深处的往事，平复他的情绪。

赛义德的女儿诺丽扎（54岁）受访时说：“看到他主动分享那些我们没听过的往事，全家重新找回了父亲原来的样子，也看到了他久违的笑容。”

赛义德出院后，家人继续用这个“人生故事册”疗法和他交流。诺丽扎和帮佣还用大画纸、黏土和指印画等方式，陪伴他做手工，改善了他的睡眠与精神状态，也减轻了看护者的身心压力。

赛义德是裕廊社区医院、新加坡艺术大学和南洋艺术学院联合推行的失智症艺术护理试行计划的28名患者之一。各方在2025年展开合作后，进一步推出“游戏推车”（The Play Trolley）和“人生故事册”（Lifestory Book）的创新举措，将艺术与怀旧疗法融入日常临床护理。

这些跨界合作项目依托南艺今年成立的创意健康中心而展开，由南艺企划与专案处特别项目主任辛晓昶主导，与医护人员与家属共同设计。

播放老歌唤醒患者记忆 为复健带来色彩与熟悉感

“人生故事册”和“游戏推车”都是要通过唤醒患者的记忆，让他们从中得到慰藉。“游戏推车”通过视觉、听觉和触觉等多感官体验，激发患者与他人互动。医院的病房分为三个区域，各有一辆推车，里面有各种可以互动的玩具，还有八音盒播放音乐，播的都是老歌，有助患者回忆从前。护士会用这些物件吸引患者，带动和安抚他们。

辛晓昶说：“希望这个共创项目能为患者的复健之旅带来色彩与熟悉感，创造出分享经验的宝贵契机。”

这些创新的艺术疗法在星期四（10月1日）开幕的第10届艺术与健康节上展示，持续至12月28日。

裕廊社区医院后急性期与持续护理顾问医生林淑祯受访时说，失智症护理不仅是临床治疗，营造具支持性的环境也是关键。

她透露，医院每月接收25名至35名失智症患者。“希望通过这些结合艺术与临床护理的举措，每年能帮助到大约200名失智症患者。”