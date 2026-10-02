白米、食用油、洗涤剂、坚果、饼干等等针对广大民众的商品，本地超市自家品牌涵盖的种类越来越多，逐渐成了消费者购物篮中的主角。多家大型超市的自家品牌近年来扩大产品线，销售额也增长，反映出消费者对超市品牌的接受度持续提高。

根据各大超市提供给《联合早报》的最新数据，平价集团目前拥有超过3500种自家品牌的商品，涵盖70多个类别。集团自家品牌与食品策划总裁邱依萍透露，消费者在实体超市购物时，每三件商品约有一件是自家品牌；七成的网购订单包含至少一件自家品牌的商品。

昇菘超市的自家品牌也不断扩大，从2021年约1500种商品、涵盖23个品牌，扩增至2025年的逾2000种商品、涵盖28个品牌。今年1月至6月，自家品牌的销售额同比增加约15%。

百美超市也透露，自家品牌商品的销售额连续多年取得双位数同比增长，占总销售额的比重也上升。超市提供超过300种自家品牌商品，过去三年持续扩大产品线。

冷藏公司（Cold Storage）回应询问时说，公司持续检讨产品，并根据不断改变的消费需求和偏好开发产品。

这些实际情况显示，超市的自家品牌产品已被消费者列入日常购物清单。

消费者不只追求便宜 也看重品质与价值

新加坡消费者协会（CASE）主席杨益财答复《联合早报》询问时说，生活费仍是消费者的关注重点。消协今年2月进行了一项调查，366名受访者当中，近六成认为过去一年里，食品杂货的开销增加最多；同样近六成认为，维持日常必需品的价格有助于减轻生活费压力。

杨益财指出，超市自家品牌为日常必需品提供了实惠选择，让消费者以较低价格购买优质商品。

根据消协推出的“省钱之友”（Price Kaki）应用，截至8月20日，自家品牌一般比其他品牌的同类商品便宜10%至25%。例如，两家本地主要超市售卖的自家品牌鸡蛋，每个比非自家品牌的便宜14.9%至26.5%，相差约5.8分至10.3分。

“省钱之友”今年8月列出超过1万6000种日常必需品，其中超过2300种属自家品牌。

据这些超市观察，消费者如今选择自家品牌不再只是为了省钱，也重视品质、价值和便利。自家品牌不再是“便宜替代品”，而是日益受消费者欢迎的选择。

平价集团的邱依萍说，新加坡消费者对自家品牌的观感近年来明显改变。过去，消费者可能把自家品牌当作预算有限时的选择，如今也看重它们的品质、创新和物有所值。

有需求就有供应，超市不断扩大自家品牌的产品范围。平价集团过去五年每年推出超过100款新的自家商品。目前，较畅销的包括洗衣凝珠和保湿洗手液，近年推出的燕麦脆片、坚果混合包和饼干等健康零食的热度也快速上升。

平价超市自家品牌推出的燕麦脆片、坚果混合包和饼干等，相当受消费者欢迎。（平价超市提供）

昇菘发言人说，虽然旗下自家品牌比其他品牌的同类商品便宜5%至20%，但消费者选择这些商品也是基于产品的品质，如追求高蛋白、较健康和便利。

昇菘目前的自家品牌商品当中，约20%获得保健促进局较健康选择标签（Healthier Choice Symbol）。例如，Tasty Bites烟熏鸡胸肉主打方便和高蛋白，蜂蜜蒜香和香甜辣味两个口味获“较低钠”和“较低饱和脂肪”认证。

百美的自家品牌则主要集中在厕纸、面纸、白米和食用油等生活用品与食品，一些生鲜食品也卖得很好。百美超市发言人说，自家品牌越来越受欢迎主要是因为价格有竞争力、产品质量改善,以及消费者购物习惯改变等。

消费者不再只看品牌

消费者陈家辉（35岁，销售人员）受访时说，在冠病疫情时，他为了减轻开销，开始购买超市的自家品牌商品，发现它们的品质和口感并不比知名品牌逊色。

如今，他会购买超市自家品牌的玉米粉、米粉和罐头等食品。“这些商品通常比知名品牌的便宜，每个月可省下五六十元，促销期间的价差更明显。”

张惠婷（32岁，会计师）说，她不只认品牌，而是更重视品质。“超市自家品牌的商品也是通过品质把关的，只要品质符合预期，我不会特别坚持购买知名品牌。”