榜鹅一处河岸来了罕见的“大块头”访客，一只体型硕大的乌龟趴在树下泥地，动作看似正在产卵，瞬间把城市河岸变成“巨龟实境秀”现场。国家公园局初步判断，它可能是属于非本地物种的黄斑河龟（Yellow-spotted River Turtle）。

9月8日，榜鹅东公园连道靠近Waterway Sunrise I第655A座组屋的河岸，突然上演一幕“巨龟现身记”。水边覆满枯叶的斜坡上，一只大乌龟成为全场焦点：灰褐色龟壳宽大厚实，颈项伸得长长，不时抬头张望；四肢撑在泥土间，庞大身躯在树下格外显眼，像一位误入城市河岸的“重量级主角”。

拍下视频的吴邦敏（47岁，海钓领队）受访时说，这条河就在住家附近，自己过去从未在那里见过体型如此硕大的乌龟。

“这么大的乌龟很难得看到，通常只会在动物园或私人农场见到，没想到我家附近的河边也会有。”

他猜测，这只乌龟可能原本就在野外生活，也不排除是有人放生。由于体型十分庞大，他认为乌龟的年纪应该不小。

接下来约30分钟，吴邦敏像看了一场“河岸实境秀”。乌龟一直留在原处，身体不断使力，动作看起来很像正在产卵。他还注意到，乌龟眼角似有液体，“看起来好像在挣扎，还流着眼泪”。

目击者称乌龟一直留着眼泪。（受访者提供）

不过，由于观看角度受到斜坡和乌龟身体遮挡，他始终没有看见龟蛋，也无法确定它是否真的在产卵。

尽管好奇，他没有走下斜坡靠近或翻动泥土，只站在公园连道上拍摄。

“我不想上前打扰，更不想把它吓到，所以看了一阵子就离开了。”

公园局：巨龟疑为黄斑河龟

国家公园局回应说该乌龟很可能是黄斑河龟（Yellow-spotted River Turtle）。（受访者提供）

国家公园局国家生物多样性中心高级署长卡伦博士答复《联合早报》询问时说，当局已知悉有人于9月8日在榜鹅东公园连道发现一只乌龟。

“这只乌龟很可能是黄斑河龟（Yellow-spotted River Turtle），属于非本地物种。”

至于乌龟当时是否正在产卵，以及现场是否发现龟蛋，公园局没有进一步说明。

所以，这只巨龟到底是在河边“产房报到”，还是只是神秘路过？目击者没敢打扰，龟蛋也没现身，答案暂时留在那片枯叶与泥土之下。