在公共场合，一名陌生大叔一直盯着你的孩子看，你会怎么做？这名母亲第一反应，是戒备。但接下来发生的事，却让那道防线，悄悄化成了感动。

阿叔随手挥笔，一幅素描渐渐成形——女儿依偎在她身旁熟睡的模样，被勾勒得温柔而生动。眼前这位阿叔，原来是一名本地艺术家。

女网民“Teresa”近日在Instagram分享，事发时注意到一名陌生阿叔老是盯着自己的孩子看，身为家长，她瞬间起了戒心。直到阿叔拿出画纸和画具，开始全神贯注地画下正依偎在她身上熟睡的女儿，她才明白：那不是冒犯，而是一位艺术家想把眼前美好记录下来的凝视。

根据贴文附上的视频，阿叔眼神中透着纯粹的快乐与专注。他一边仔细观察睡梦中的小女孩，一边将她的模样生动地勾勒在画纸上。画面十分温馨，连旁边一名男乘客看了，也不禁露出笑容。

阿叔完成作品后，在画作上签名，并注明9月25日。

这段视频上载至社媒后引发不少讨论，不少网民都对绘画者的创作感到惊艳。

绘画者是本地艺术家

女网民在视频中透露，该名绘画者其实是本地艺术家黄品胜（Ng Peng Sing）。

根据早前报道，现年约72岁的黄品胜曾创作多幅作品，最广为人知的相信是丹戎巴葛地铁站内长67米，高1.7米的本地最长的手绘历史壁画 “画布上的新加坡”。

这幅作品描绘了新加坡历史上的重要事件、发生日期、地点与涉及的人物，包括从落后的农村时代、英国统治下的殖民地时代、第二次世界大战，走向独立的历程，以及迅速发展成为第一世界国家，直至今日。

这场偶遇，也给这位母亲带来关于育儿与生活的深刻感悟。她在贴文中感慨，自己99%的时间都在教导孩子提防陌生人，而剩下的1%，却让她看见了美好的瞬间，也提醒她这个世界依然充满善意与好人。

“也许这就是我喜爱艺术的原因之一吧，它让这个世界变得更加温柔，也让我们这一天变得更加美好。”

《联合早报》正在向这名女网民了解更多详情。