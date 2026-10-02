本地客工宿舍床位压力持续缓解。随着床位供应增加，全岛各客工专用宿舍的平均入住率连续两个半年下降，从去年上半年的98.3%下滑至今年上半年的95.8%。

不过，客工宿舍床位的平均租金出现反弹，月租从每个床位485元升至495元，升幅2.1%。

代表上百家业者的新加坡宿舍协会与房地产咨询公司莱坊新加坡，于9月4日发布了2026年上半年的本地客工宿舍市场联合报告。这个报告每半年公布一次。

据报告，截至今年6月，本地共有1566个客工宿舍，总共提供46万7328个床位，同比增加6.3%。

客工专用宿舍占总床位的61.6%，比一年前的62.3%下滑0.7个百分点；这类床位的具体总数为28万7837个，同比增加近1万4000个。其中，7860个床位属于过去半年开始运营的乐巢都康客工专用宿舍（NESST Tukang Dormitory）、西雅卓源宿舍（Westlite Toh Guan）和西雅万礼宿舍（Westlite Mandai）。

客工专用宿舍主要为建筑业、海事业和加工业的工人提供住宿。截至2025年12月，这三个行业的工作准证持有者约48万2600人，同比增加5.6%，延续了2020年12月至今的上升势头。

报告也预测，客工宿舍床位的租金今年全年将上涨约5%。

莱坊研究部主管郑卫铭受访时说，尽管宿舍供应持续增加，但预计租金仍会上扬，主要是因为当局落实了宿舍新标准。这意味着，租金上涨并非单纯由客工人数增加推动，而是整个行业正逐渐转型，要求提升住宿质量、遵守监管要求，以及确保宿舍生态长期可持续发展。

人力部和国家发展部上个月宣布，通过售地计划推出两幅地段，用于兴建客工专用宿舍。这两处位于万礼一带的罗弄拉打依淡（Lorong Lada Hitam），以及裕廊路上段裕群地铁站附近，预计所建宿舍可提供约2万3000个床位。

包括这两幅地段在内，政府从2025年第四季至2027年9月之间，一共会推出六幅客工宿舍用地；预料所有六个客工宿舍在2030年代初竣工，可为市场注入约4万8300个床位。

客工宿舍业者胜捷企业的行政总裁江志明答复《联合早报》询问时说，罗弄拉打依淡和裕廊路上段未来两处宿舍所增加的床位供应，可以及时弥补现有宿舍租约陆续到期，以及当局提高人均居住空间标准后所减少的床位数量。新增床位也有助于满足建筑业等领域，不断增长的客工住宿需求。

“我们预计床位租金还会继续上涨，但跟冠病疫情结束后的这几年相比，涨幅会趋于正常并有所放缓。”

江志明也说，由政府兴建并拥有的乐巢都康客工专用宿舍正在测试和落实新的设计与运营方式，这有助于提升整个行业的标准。“我们都乐于从中汲取经验，并分享在这个领域累积多年的经验和见解。”