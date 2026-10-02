上旋转拍卖卖演唱会门票，买家发来收据链接，声称已成功通过平台付款。男子点开链接、输入银行户头资料准备收款，结果钱没等到，户头却接连冒出四笔未经授权转账——这才惊觉自己坠入钓鱼诈骗，损失超过4100元。门票还没卖出去，钱包先“安可”了一场破财秀。

23岁送餐员许伟豪受访时告诉《联合早报》，他9月28日上旋转拍卖（Carousell）以150元出售一张本周于国家体育场举行的加拿大籍歌手“The Weeknd”的演唱会门票。

隔天晚上，一名用户在平台上联系他，称有意购买门票，随后提供手机号码，两人转到WhatsApp继续交谈。

他告诉对方能够通过PayNow支付，但对方说为了安全，希望通过平台上的CarouPay付钱。“他原本发来的收据链接显示支付两张门票，我提醒他有误，他才重新发给我正确的收据链接。”

许伟豪说，他当时没多想，就把演唱会门票资料发给对方，并点击对方发来的链接，随后转到一个在线客服。对方让他按指示接收款项，并输入接收款项的银行户头资料。

许伟豪提供的聊天记录显示，他点击链接后被转到一个钓鱼网站，客服也要他按照指示收款。（Instagram截图）

对方随后称，要他核实银行发来的确认通知，他也照做。“对方随后说我的户头内要至少有2500元，之后才能核实我的身份，将款项发给我。”

他照做后，却发现户头内出现至少四笔未经授权的转账。“我当时告诉对方我的户头出现问题，对方要我不要担心，并称会退款给我，并给予额外补偿。”

客服买家失联 才惊觉受骗

然而，无论是客服或卖家之后都没有再答复他，他也才发现自己上当受骗，便立即联系银行冻结户头。

据银行户头资料，共有四笔未经授权的转账，最后一笔因户头被冻结失败，但之前的转账已导致他损失超过4100元。

许伟豪之后也经历贴文发在社交媒体Instagram账户上，希望警惕其他人，一定要小心诈骗，避免成为受害者。

旋转拍卖：买家账号遭盗用

旋转拍卖发言人受询时证实，平台已知晓上述事件，并指买家账号遭人盗用。平台已于9月29日冻结该账号。“我们已在平台权限范围内采取相应行动，接下来的事宜属于相关执法部门管辖范围。”

发言人提醒用户，应将所有聊天和交易留在平台上进行。“用户可使用我们配备‘买家保障’的平台内支付功能进行交易，资金将获安全托管，直至买家确认收货。”

新加坡警察部队受询时证实接到报案，调查正在进行。