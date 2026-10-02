我国首艘近海巡逻舰“哨卫号”在德国下水。新舰具备更强的续航能力和灵活的任务配置，可以应付规模与复杂程度都在不断升级的海事安全威胁。

近海巡逻舰属于新加坡政府船舶，专为满足海事保安行动日益增加的需求，以及不断扩大的任务范围而设计建造。新舰将由海军海事保安应对遣队（Maritime Security and Response Flotilla，简称MSRF）操作，承接现役舰艇的任务。

新舰配备多种应对装备，可根据各类海事事件的情况，采取适度且相称的应对措施。它们也将与警察海岸卫队和新加坡海事及港务管理局等其他政府机构的船艇，协同执行任务。

近海巡逻舰比现有海事保安应对舰更大，续航能力更强，并具备较高的机动性，适合在我国船流密集的水域执行任务。新舰也采用有助提高人力运用效率的设计和模块化配置，可随着威胁演变，调整任务配置。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声（右一）登上“哨卫号”进行参观。（国防部提供）

哨卫号下水后，将进行一系列舰艇验收测试和海上试航，在启程前往新加坡前，验证舰艇的系统与性能。现有海事保安应对舰将继续服役，直至近海巡逻舰全面投入运作。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期四（10月1日）在德国北部贝尔讷（Berne）市镇的法斯默（Fassmer）船厂，为新舰主持下水仪式。

陈振声：采购新舰不只是一笔交易 也体现新德深厚关系

陈振声致辞时说，采购新舰不仅是与德国的一笔交易，也体现两国海军之间的深厚关系。

“一艘舰艇只需几年就能建成，却将伴随我们数十年。在这数十年里，正是两国人员和两国海军之间持续不断的交流，让这段关系如此特别。”

他说，新加坡在这个动荡的时代视德国为值得信赖的伙伴。世界越动荡，就越需要能够在顺境和逆境中相互依靠的伙伴。过去几年，两国都经历一些艰难时期，也因此知道彼此能够多么相互依靠。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声为新舰主持下水仪式时说，采购新舰不仅是我国与德国的一笔交易，也体现两国海军之间的深厚关系。（国防部提供）

他也欢迎法斯默扩大与新加坡合作的意愿，并指出新加坡可成为法斯默与更广泛的亚太区和东南亚区域伙伴建立联系的平台。

我国与德国2018年签署加强版国防合作协定，深化潜艇训练、国防科技和网络防卫等领域的合作。

陈振声星期四也会晤德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius），双方就近期地缘政治发展交换意见。

陈振声在脸书发文说，他与皮斯托里乌斯探讨如何在网络安全、应对混合威胁、无人机与反无人机技术、联合训练，以及维护国际法等领域，进一步加强两国的国防伙伴关系。

“新加坡和德国虽然相距遥远，但有许多共同利益，看法亦相近。两国国防机构在军事交流、训练和国防科技合作等方面关系密切，我们将继续在这些坚实基础上深化合作。”

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声（左）星期四与德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）进行会见，双方就近期地缘政治发展交换意见。（国防部提供）

陈振声也对德国有意加入《水下基础设施防务交流指导原则》（简称GUIDE）表示欢迎。这项倡议今年5月在香格里拉对话上推出，旨在汇聚对关键水下基础设施安全有共同利益的国家。