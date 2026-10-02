在德国新下水的近海巡逻舰的舰长比现役舰艇长近一倍，可投放有人和无人载具，按不同任务需要装载不同设备。

我国海军首艘近海巡逻舰“哨卫号”星期四（10月1日）在德国下水，未来将取代现有的哨卫级海事保安应对舰。

新舰长94.85米，现役哨卫级海事保安应对舰则长55米。新舰排水量2700公吨，航速超过23节，续航距离超过4000海里。

海军造舰组近海巡逻舰项目副主任洪捷胜高级中校接受《联合早报》访问时说，我国海军与法斯默及国防科技局合作设计舰体外形和相关系统，确保机动性符合行动需求。

据国防部介绍，新舰的推进系统兼顾低速巡逻的燃油效率与快速应对能力。舰尾装置了艇只投放与回收系统，关键操作区域也有防弹保护。

海军造舰组近海巡逻舰项目副主任洪捷胜高级中校。（国防部提供）

洪捷胜说，新舰还配备激光眩目装置、声学喊话装置、低致命性榴弹发射器及水炮系统。

新舰采用白色船体配红色条纹，将悬挂新加坡政府船旗。这种旗帜用于政府拥有或操作、执行非商业任务的船舶。

哨卫号候任舰长林典学中校说，由海军操作近海巡逻舰，可利用现有的指挥、控制和行动系统及基础设施，提高效率。

“一些国家也采用类似的指挥与控制安排，由国防部负责操作非军舰船舶，执行海事保安和维护主权的任务。”

新舰虽然比现役舰艇大得多，基本乘员编制却仅约40人，比现役海事保安应对舰多约10人。

谈到如何支持舰员执行任务，哨卫号舵手、四级军事专才陈文慧说，她会根据团队的技能和经验调配人手，并与舰员保持沟通，关注工作量和福利，保持士气和执行任务的能力。

“我相信，照顾好舰员对维持行动效能很重要。”