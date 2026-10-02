一只八哥因飞进民宅“偷吃”，事后疑遭女住户用胶带封绑嘴部与双脚“惩罚”。关爱动物研究协会对此表示深感不安，强调这种残忍行为没有任何理由可以辩解。

社交媒体脸书近期流传几段视频。视频显示，一只八哥被困在一个塑料袋内，它的嘴部、双翅和双脚疑似全被胶带封绑。

掌镜的女住户在拍摄时埋怨，指这只八哥在她做好饭后飞进屋里“偷吃”，不仅经常不请自来，这次还咬伤她，因此多次斥责八哥“坏蛋”。视频中，八哥不断鸣叫并剧烈挣扎，显得十分痛苦。女住户随后还用手轻拍八哥说：“你叫咯，黏住了看你怎样动。”

上传视频者相信是女住户的家人。他在贴文中调侃称，这只“胆大包天”的小八哥以为自己是主人，竟敢闯入厨房，它的翅膀随后被女主人“温柔地修剪”了一下。

贴文还戏称，这只八哥不仅被抓，还接受一场关于礼貌、尊重，以及“为什么不能破坏别人家常饭菜”的完整“TED演讲式训话”。

贴文中也指出，八哥的翅膀随后被女主人“温柔地修剪”了一下。（脸书截图）

在另一段视频中，女住户称将八哥关在一个戳有小洞的鞋盒里。据观察，八哥当时已被解开绑带。她随后在户外打开鞋盒将八哥释放。

动保协会吁严惩虐鸟者

针对相关视频，关爱动物研究协会首席执行长卡莱答复《联合早报》询问时指出，协会对视频内容深感不安，并已就此事向国家公园局举报。

卡莱呼吁当局彻查此事；若罪名成立，应给予足以体现罪行严重程度、并具威慑作用的惩处。

他强调：“鸟儿飞入民宅，绝不该遭受强行制服、用胶带封绑和虐待。”他补充，不论涉事动物是宠物还是常见的野生鸟类，法律保障都必须一视同仁。

“不能因为它是八哥，就认为它的痛苦不真实，也不代表这种残忍行为可以被轻视。动物再常见、再被视为滋扰，也不意味着它们不值得受到保护。”

卡莱也指出，这并非首次发生针对被视为“害虫”的动物采取残忍手段的事件，协会希望借此呼吁社会大众展现同理心与包容心。

根据《动物与飞禽法令》，虐待动物罪成者，初犯可被判罚款最高1万5000元，或监禁最长18个月，或两者兼施；重犯者可被判坐牢最长三年，或罚款最高3万元，或两者兼施。

公众如果要举报有人涉嫌虐待动物，可以通过公园局网站www.avs.gov.sg/feedback, 或拨打动物应对中心（Animal Response Centre）热线1800-476-1600。

《联合早报》已向公园局了解更多详情。