新加坡政府科技局（GovTech）自主研发推出面向年轻公务员的FirstDate相亲平台，尝试利用科技来破解寻找交往对象的难题。受访公务员都表明不排斥尝试，认为这将让他们有多一个渠道结识新朋友，甚至配对成功，但也有人称不抱太大希望。

这个相亲平台星期二（9月29日）开始试行，只开放给21岁至35岁的未婚公务员试用，符合条件的公务员可在10月5日之前用Singpass报名参加，让平台用精确算法帮忙配对。

林姓公务员（26岁，男）受访时说，他会考虑尝试这个相亲平台，主要因为参与者都是公务员，收入水平接近，教育背景和思考方式相似，符合他的理想择偶条件，也省去筛选过程。最大的缺点就是，每个配对周期只提供一名配对对象，等候时间太久。

他说，其他较大的交友平台虽然选择众多，却需要花时间亲自筛选，而且需要付费才能查看有谁点击“喜欢”（likes），FirstDate相亲平台就没有这种商业性质，安全系数也更高。“大家经过身份验证，相比其他交友平台，较不容易遇到冒充身份的爱情骗子。”

吴姓公务员（23岁，女）虽不排斥使用平台，但如果注册过程太繁琐，就会降低她尝试的意愿。“若10分钟内都无法完成注册，我就不会注册了。”

她说，若配对的公务员不是同一个机构或同部门的同事，情况会比较好，否则会有些尴尬，也担心其他同事在背后议论。她指出，与公务员约会，可能会让工作和私生活之间的界限变得模糊，也容易把工作情绪带入私生活中，或在下班后还谈论工作，难以真正“下线下班”。

陈姓公务员（33岁，女）说愿意尝试FirstDate相亲平台，但并不抱有太大希望。“平台将年龄上限设在35岁，我自己是不能接受姐弟恋的，所以选择就没有那么多。”

林姓公务员（34岁，男）同样不排斥尝试这个免费平台，也相信政府推出平台的初衷是好的。他希望平台能扩大至其他行业的人使用，让他有更多机会认识不同背景的潜在对象。

GovTech回复《联合早报》询问时澄清，FirstDate相亲平台是在年度“黑客松”活动中，员工自发构想出来的，并非为了提高本地生育率或鼓励公务员成家而开发。纯粹是因为团队注意到公务员在结交新朋友或寻找交往对象时，似乎面临了挑战，于是脑力激荡想出非一般的配对方式，才诞生了这个相亲平台。

团队希望通过强调共同价值观和偏好，同时减少一次可配对的人数，帮助参与者更认真对待每一次的介绍与约见。

FirstDate在9月29日展开试点，用户先通过Singpass验证身份，回答30道人生观、价值观和择偶条件的问题。（FirstDate网页截图）

学者：应消除对婚恋配对服务的偏见

新加坡管理大学社会学教授郑宝莲受访时说，使用Singpass验证身份是最安全的方式之一，确保用户身份真实、避免虚假身份或资料。这种信任在涉及人际关系的平台非常重要。

她认为，可以提高使用者年龄至40岁，因为35岁至40岁的人需要更多机会认识潜在伴侣。

郑宝莲指出，很多人认为婚姻和择偶是个人私事，不应该由家庭或政府介入，关键在于消除人们对婚恋配对服务的偏见，若大家把这类平台视为扩大社交圈的渠道，就无须刻意隐藏身份。

她说，社交发展署（Social Development Unit）在1984年成立初期，也曾面对类似的偏见。