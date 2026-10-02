政府科技局不会在FirstDate相亲平台里，为同一机构的单身公务员进行配对。当局目前还不确定是否在试行阶段结束后，正式推出这个相亲平台，或进一步扩大服务范围至私人领域。由于试点才刚开始，当局也无法提供参与人数。

新加坡政府科技局（GovTech）9月29日展开FirstDate相亲平台的试点计划，让寻找对象也变成一项需认真对待的任务，几乎每一步都须给予反馈。

21岁至35岁的单身公务员，可以通过Singpass登录平台验证身份，然后回答30道问题，内容涵盖人生规划、兴趣、生活方式、饮食、旅游偏好、希望潜在伴侣处于什么年龄、完全无法接受的条件有哪些、是否希望生育孩子等。平台会根据契合度进行配对，每一轮配对只会推荐一名潜在对象，大约一个月一次。

成功配对者，双方都会收到短信，并有三天时间决定是否要接受进入下一步。一旦双方都选择接受，平台才会交换联系方式，让对方看到彼此的个人资料。平台接着会问双方是否要线下约会。

如果双方都决定见面，就可以尝试平台推荐的“Date Quests”（约会挑战）活动，例如一起试吃两人都没吃过的食物，完成指定活动还可以获得优惠券。

线下约会后，就会收到平台发出的简短问卷，供双方反馈意见，例如，是否有交换联系和线下见面，是否有擦出火花等，无论配对最终成功与否，平台都希望得到反馈，有点类似参加完培训课程，必须提交反馈意见的做法。

新加坡政府科技局说，不会为同机构的单身公务员进行配对。由于平台仍处于试行阶段，还不确定是否会扩大服务范围至私人领域。（FirstDate网页截图）

平台目前仅限年轻公务员使用，当局回复《联合早报》询问时说，平台仍处于试行阶段，仅限特定群体参与，以便让团队能以较集中可控的方式，评估平台的使用体验、配对方式和保障措施。试行阶段所收集到的反馈意见与经验，将有助于团队了解哪些方面行之有效，哪些须改进。

政府科技局指出，FirstDate相亲平台的构想源自今年举行的黑客松活动，当时参与的团员想解答一个问题：拥有更多潜在配对对象，是否就一定更容易找到合适的伴侣？推出这个相亲平台主要是想为这个问题寻找答案，并了解参与者如何体验配对过程和产品功能，包括哪些因素有助于让彼此都有好感的双方，能够在配对后进一步发展至线下见面。