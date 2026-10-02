因盛港—榜鹅轻轨车厂扩建工程暂停服务近半年的盛港轻轨西内环，将比原定计划提前两周，从星期天（10月4日）起恢复正常服务。

陆路交通管理局也将再添购八列第三代双车厢轻轨列车，以应付盛港和榜鹅日益增加的乘车需求。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲星期五（2日）巡视盛港—榜鹅轻轨车厂扩建工程时，宣布有关消息。盛港轻轨西内环自今年4月19日起暂停列车服务，原定10月18日恢复运行。

孙雪玲说，工程团队在施工期间不断优化工程顺序，使关键工程得以提前完成，让乘客可提早恢复使用列车服务。

经评估后，当局决定从星期天起，恢复盛港轻轨西内环，即从盛港站往振林（Cheng Lim）站方向的列车服务，比原定的10月18日提早了两周。

随着西内环恢复服务，平日繁忙时段运行的盛港西接驳巴士A和B，也将在星期五晚间繁忙时段结束后，停止服务。盛港—榜鹅轻轨系统由公共交通业者新捷运经营。

扩建后的车厂面积将是原来的三倍，以容纳更多的轻轨列车。工程包括大幅改建现有轨道、把扩建车厂的新接待轨道衔接至现有轻轨主线，及安装和测试信号系统与设备。整体车厂扩建工程进展顺利，预计可在2027年完成。

2030年盛港—榜鹅轻轨规模 增至41列双车厢列车

为进一步应付盛港和榜鹅不断增加的乘车需求，陆交局也宣布将添购八列第三代双车厢轻轨列车。到了2030年，盛港—榜鹅轻轨列车系统规模，将增至41列双车厢列车，进一步提高载客量。

这八列列车是在现有车队更新计划之外的额外添购。目前，当局正陆续引进25列第三代双车厢列车，以取代现有第一代列车。现有八列第二代双车厢列车，会继续服务乘客。

根据文告，第三代列车设有符合人体工学设计的座椅、更明亮和节能的LED灯、较清晰的乘客信息显示屏，及更显眼的车门关闭指示灯，并改善冷气系统。

新列车也增设触屏诊断面板，让维修人员更快侦测故障；车厢之间的通道门，则可在紧急情况下，让乘客更安全和迅速地疏散。