新加坡和文莱庆祝防务关系建立50周年，两国空军在文莱启动新的演习框架，首次演习共有超过90名两国空军人员参与。

国防部星期五（10月2日）发文告说，新的演习代号“先锋”（Exercise Vanguard），星期四（1日）在文莱由新加坡空军总长范瑞祥少将及文莱皇家空军司令哈斯扎海迪准将（Haji Haszahaidi bin Haji Ahmad Daud）共同主持开幕。

“先锋”演习分三个部分。自1994年以来每年举行的空军双边“空卫”演习（Exercise Airguard），将纳入“先锋”演习框架，并继续以地面防空训练为重点。另外两项则是新的演习，分别是双边直升机“翼卫”演习（Exercise Wing Guard），以及无人机“天卫”演习（Exercise Skyguard）。

我国在演习中部署三套RBS-70防空系统、一套PSTAR地面防空系统、两架H225M直升机，以及一支反无人机系统（C-UAS）小组；文方则部署三套Mistral地面防空系统、两架S70i直升机、一支反无人机系统小组，以及一架Integrator无人机。

范瑞祥在演习开幕式上指出，新的演习是一个里程碑，体现了新文两国空军过去50年的密切防务合作、互信和持久的友谊。“这份伙伴关系由两国人员共同建立，他们数十年来并肩工作、相互学习，并建立信任。”

范瑞祥也说，通过扩大训练范围，“先锋”演习将为双方人员创造更多机会加深专业能力，相互学习。