德福巷工业区发生致命车祸，62岁妇女骑脚踏车过马路，遭拖车撞上后拖行70米，43岁司机因鲁莽驾驶被捕。

这起致命车祸发生在星期四（10月1日）早上10时10分发生，地点是德福巷工业区，德福1道与德福7巷的交界处路段。

读者刘先生（60岁，装修商）通知《新明日报》，经过上述地点时发现数名警察驻守现场，附近还搭起蓝色帐篷，相信发生了致命车祸。

记者赶到时，从德福1道转入德福7巷的路段被封锁，一辆看似还完整的脚踏车倒在马路上，路面可见明显的拖行痕迹。

警方在路上摆放交通锥，禁止车辆进入，距离路口70米处的地方还有一个蓝色帐篷。

附近工地的客工告诉记者，事发时并没有听到碰撞声。“我们当时都在工作，直到警察来到工地，才知道发生了车祸。”

工业区保安则透露，死者相信是一名骑脚踏车的妇女。他说，他当时在工业区巡逻，突然接到电话，得知附近发生车祸。

“我赶到现场时，路段已经被封锁，所以无法进去。我听说是一名华人妇女，被一辆大型车辆撞倒后，司机没有停车就离开了。”

根据现场留下的痕迹来看，死者疑遭拖车撞倒后，碾过并被拖行70米。

警方与民防部队证实，车祸涉及一辆脚踏车与拖车。一名62岁女骑士当场被宣告死亡。一名43岁拖车男司机在警察抵达前离开现场，之后因鲁莽驾驶导致他人死亡被逮捕，案件还在调查中。

男司机被指肇祸后没停车

一名客工指出，他事后并没有看到任何肇事车辆停在现场。“我后来听说是拖车撞了妇女，但不清楚是司机离开现场，还是他没察觉撞到人。”

他也指出，这个工业区平时有不少大型车辆出入，部分车辆行驶速度也相当快。

完整报道，请翻阅2026年10月2日的《新明日报》。