三名青少年夜闯淡滨尼天地屋顶禁区，其中一名15岁男生失足坠下，还砸坏体育馆天花板。

这起事件发生于9月11日晚上，地点是淡滨尼天地二楼的体育馆。

《新明日报》记者走访现场时，体育馆内活动如常进行。据观察，体育馆天花板距离地面超过三层楼高，顶部设有类似金属网状结构。

记者发现，天花板未见明显破损痕迹，相信已经完成修复。

受访公众林先生（27岁）认为，三名青少年的行为相当危险，当局应严肃看待，并进一步加强防范措施。“这次只是摔下来，下次可能就没那么幸运，后果可能不堪设想。”

新加坡体育理事会和人民协会联合答复询问时说，根据初步调查显示，三人当时翻越一道较矮的混凝土墙，并穿过安全防护网，擅闯体育馆内禁止进入的屋顶区域。

其中一人之后从屋顶走道坠下，砸坏体育馆天花板。救护车随后到场，将伤者送院。根据新加坡体育理事会了解，伤者目前已经出院。

警方受询时指出，当晚约11时15分接获通报，三名年龄介于15岁至18岁的青少年目前正协助警方调查擅闯一事。其中15岁男生在意识清醒的情况下送院，案件仍在调查中。

民防部队则说，当晚10时55分接获求助电话，并将一人送往竹脚妇幼医院。

完整报道，请翻阅2026年10月2日的《新明日报》。