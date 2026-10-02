卖印度香料、帮华族街坊写侨批，旧忠邦村的“邻里中心”——“林东源杂货铺”东主林德兴安详逝世，享年95岁。

林德兴1960年在三巴旺旧忠邦村一带开设“林东源杂货铺”，直到1987年，因政府搬迁计划离开，并决定退休。

林德兴于上星期二（9月22日）凌晨在家中安详离世，享年95岁。

二女儿林秀霞（68岁）受访时说，父亲早期跟随祖父从事加龙古尼，后来经人介绍，与母亲白琼花（92岁）开杂货店，顾客以附近的印裔居民为主，专门售卖印度香料和印度米等，一卖就是27年。

“父亲常说，当初指点他的贵人名为陈昌才，我们都叫他‘阿伯’。他和父亲年龄相差约30岁，但两人成了忘年之交，对方当年还借父亲7000元，作为开店资金。”

她说，父亲向来身体健朗，除了高血压，平日没有其他病痛，但他今年7月因“肠打结”入院两周，隔月又因肺炎，二度送院，之后身体便每况愈下，最终撒手人寰。

“父亲八年前曾动过脑部手术，但都顺利康复了，只是走路不稳，我们还以为他可以活到100岁。”

谈及父亲，儿女们称，父亲是个善良务实的人，深受街坊们爱戴。长子林永强（75岁）指，父亲考虑到顾客生活不易，也允许他们赊账，有时甚至可长达两个月。

“以前的居民买东西都是一次过买一个月的分量，父亲会让他们先拿货，下个月再还款，担心街坊开不了锅。”

林永强说，父亲起初会和叔叔骑脚踏车送货，之后才改用小货车，他和弟妹们则会帮忙看店与搬货。“父亲还会帮忙一些老街坊代写家书，寄回家乡。”

小女儿林秀玲（65岁）则说，父亲爱运动，退休后几乎每天都会出外健走一小时，平时就喜欢在家读报纸和研究股票，直到最近因年迈才逐渐减少。

完整报道，请翻阅2026年10月2日的《新明日报》。