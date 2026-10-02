乌节路一带的公路电子收费闸门（ERP）从上个月起恢复收费。私召车平台TADA推出试点计划，为每一趟符合条件的行程给予司机1元补贴，希望减轻他们的负担。

全国私人出租车司机协会（NPHVA）星期五（10月2日）在脸书发文说，司机在最近的协会会议上，对乌节路一带的11个ERP闸门增收1元表示担忧，因为长时间下来，这些成本会积少成多。

TADA因应协会与司机的反馈推出试点计划，从本月起，在每星期五下午2时至6时之间，为每一趟符合条件的行程给予司机1元补贴。

“由于这项计划仍在试行阶段，补贴会根据动态标准发出，而不是所有订单都会享有补贴。”

若行程符合补贴条件，订单上会显示补贴标识。司机未来可直接查看平台页面，获取有关计划的最新消息。

NPHVA对这个新举措表示欢迎，希望这个试点计划在给予司机支持的同时，也可帮助协会与平台评估如何长期推出这类措施。协会也将继续向平台伙伴提出司机的反馈与顾虑。

政府于2020年4月6日因应冠病疫情采取阻断措施，也暂停所有ERP收费。陆路交通管理局从去年10月起，留意到乌节路的车速持续低于每小时20公里至30公里的理想水平，导致交通持续拥堵，因此决定重新启动ERP闸门。

乌节路一带的ERP闸门从今年9月7日起重开，星期一至星期五每天上午11时至晚上7时之间向汽车收1元，电单车收5角。

陆交局仍在观察乌节路星期六的路况，会在下一轮检讨工作中，评估是否也恢复星期六的收费。