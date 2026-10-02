新柔地铁延后启用 明年2月通车
原定今年底投入服务的新柔地铁将延后启用，预计于明年2月通车。
负责运营新柔地铁的新马联营公司RTS Operations（简称RTSO），星期五（10月2日）发声明说明工程最新进展。
根据声明，新柔地铁将在今年12月31日竣工，之后须获得第三方的独立安全认证，以及新加坡和马来西亚两国交通部的批准才能投入服务，预计明年2月通车。
针对地铁延迟启用，两国交通部随后发出联合文告说，修订后的时间表，仍取决于联营公司能否获得独立的安全认证和最终的监管审批。地铁基础设施建设工程已大致完成，整体工程仍按计划进行。
文告指出，两国政府须检讨安全评估结果，并对结果感到满意后，才能发出监管批准。
RTS Operations是我国SMRT企业与马国国家基础建设公司（Prasarana）合资成立的运营公司。
全长约四公里的新柔地铁，连接我国兀兰北站和马来西亚武吉查卡站（Bukit Chagar），横跨柔佛海峡，车程仅约五分钟，每小时单向可承载1万人。
新马两国领导人早在2010年就决定兴建新柔地铁，并在经过多年磋商后，于2018年签署双边协定。工程原定2019年动工，地铁在2024年底启用。
不过，项目推进一波三折。马来西亚近年数度政局更迭，加上马国政府多次要求暂缓工程，以重新检讨项目范围和成本，再遇上冠病疫情冲击，工程一再延误。双方最终于2020年宣布，将通车日期展延至2026年底。
新柔地铁重要里程碑
2010年5月：新马领导人同意共同发展连接新加坡与新山的新柔地铁。
2011年6月：新加坡通知马国，新柔地铁的新加坡终点站将设在兀兰北。
2015年8月：马国确定武吉查卡为新柔地铁的新山终点站。
2017年7月：两国政府同意，新柔地铁最迟于2024年12月31日投入载客服务。
2018年1月：两国签署新柔地铁双边协定，正式确定项目安排。
2019年4月：应马国新政府要求，项目从4月暂停，让马方检讨并研究降低成本的方法。暂停期原定至9月30日。
9月：马国要求将暂停期延长至10月31日，新加坡同意，并豁免这一个月产生的额外费用。
10月：马国表明有意继续项目，但希望修改部分安排，并要求将暂停期再延长六个月至2020年4月底。
2020年5月：受冠病疫情影响，项目暂停期第三次延长，这次延长三个月至7月底。
7月：项目正式恢复，并改为采用独立轻轨系统，不再使用汤申—东海岸线的地铁系统。通车日从2024年底推迟至2026年底。
2024年1月：新柔地铁系统工程完成三分之二，两国领导人出席跨海高架轨道衔接仪式。
2025年6月：首列新柔地铁列车在新加坡铁路测试中心揭幕，铁路系统工程完成逾五成。
7月：新加坡宣布新柔地铁目标于2026年底开始运营。
2026年2月：首列新柔地铁列车试跑，驶抵兀兰北站。新加坡陆路交通管理局重申项目如期2026年底通车。
9月：新加坡兀兰北站竣工。
10月：新柔地铁经营者宣布延后至2027年2月通车。