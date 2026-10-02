原定今年底投入服务的新柔地铁将延后启用，预计于明年2月通车。

负责运营新柔地铁的新马联营公司RTS Operations（简称RTSO），星期五（10月2日）发声明说明工程最新进展。

根据声明，新柔地铁将在今年12月31日竣工，之后须获得第三方的独立安全认证，以及新加坡和马来西亚两国交通部的批准才能投入服务，预计明年2月通车。

针对地铁延迟启用，两国交通部随后发出联合文告说，修订后的时间表，仍取决于联营公司能否获得独立的安全认证和最终的监管审批。地铁基础设施建设工程已大致完成，整体工程仍按计划进行。

文告指出，两国政府须检讨安全评估结果，并对结果感到满意后，才能发出监管批准。

RTS Operations是我国SMRT企业与马国国家基础建设公司（Prasarana）合资成立的运营公司。

全长约四公里的新柔地铁，连接我国兀兰北站和马来西亚武吉查卡站（Bukit Chagar），横跨柔佛海峡，车程仅约五分钟，每小时单向可承载1万人。

新马两国领导人早在2010年就决定兴建新柔地铁，并在经过多年磋商后，于2018年签署双边协定。工程原定2019年动工，地铁在2024年底启用。

不过，项目推进一波三折。马来西亚近年数度政局更迭，加上马国政府多次要求暂缓工程，以重新检讨项目范围和成本，再遇上冠病疫情冲击，工程一再延误。双方最终于2020年宣布，将通车日期展延至2026年底。

新柔地铁重要里程碑