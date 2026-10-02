鉴于乘客反应良好，原定今年底结束的盛港—榜鹅轻轨系统及地铁东北线指定六个车站非尖峰时段免费乘车计划，延长一年至2027年12月26日。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲星期五（10月2日）巡视盛港—榜鹅轻轨车厂扩建工程时，宣布延长非尖峰时段免费乘车（Free Morning Off-Peak Rail Rides）计划一年。

陆路交通管理局是在去年10月宣布，从同年12月27日起，东北线榜鹅海岸站、榜鹅、盛港、万国、后港和高文这六个地铁站，以及盛港—榜鹅轻轨系统任何一站搭车的乘客，只要在平日早上7时30分前，或9时至9时45分之间进闸（公共假日除外），可免费乘搭列车。

有关计划原定实施一年，到今年底结束。

这个为缓解东北部早上尖峰时段的交通拥堵情况而推出的非尖峰时段免费乘车计划，至今已促使约10%乘客调整时间错峰出行。

孙雪玲说，原本的目标是让7%乘客在非尖峰时间出行，但计划实施后成效显著，“我们将延长这个计划一年，希望让乘客出行更便利”。