义安公司举办第四届潮州文化美食节，不仅增加线上活动入场票数让公众索票，也增加现场免费门票，每天特别保留600张现场票供路过公众索取，以吸引各族群与海外游客参与，一同体验潮州文化。

为期三天的义安潮州文化美食节于星期五（10月2日）上午开幕，在义安广场举行，预计发送超过1万2000张入场票。

也是华社联络组主席的国家发展部长徐芳达是开幕礼主宾，他致辞时说，先辈在早期来到新加坡时，带来了家乡的文化和传统， 例如揭阳竹笋炒粿条和南澳紫菜炒饭。保留和传承这些美食、文化和传统是非常重要的。然而，他也强调，文化传承的重点不仅在于保存过去，更在于赋予其对下一代的意义。

“我鼓励各大潮州社团组织更积极地吸纳年轻人参与，运用科技方法推广本地独特文化，扩大受众群体。”

义安文化中心自2013年举办潮州文化节，本届是第四次主办潮州文化美食节。为了让公众品尝到最地道的风味，活动负责人花了九个月筹备。义安公司总理谢楚明亲自前往潮州与汕头实地考察，将当地著名的无米粿、南澳炒饭、甜葱薄饼，以及独特的功夫茶艺等难得一见的传统美味原汁原味引进来。

“这些潮州美食有的跟本地的做法有差异，有的美食经过多年，现在已经很难找到了。我们就想着要把这些传统的味道带到新加坡，让潮州人和非潮州人更了解潮州的美食文化。”

电影引发公众怀念 特色“无米粿”亮相美食节

其中“无米粿”潮州特色粿因为出现在电影《给阿嬷的情书》而让不少公众感兴趣。电影上映后，这道朴素的传统小吃引起了不少本地观众的兴趣和怀念。

义安公司文化小组委员会主任张伟伟指出，其实“无米粿”里面包的是韭菜，类似本地的韭菜粿，只不过粿的大小和里面的一些用料有差。他也指出，本次活动也带来极少在新加坡出现的潮汕美食，例如揭阳竹笋炒粿条、紫菜炒饭等。

为期三天的义安潮州文化美食节于星期五开幕，在义安广场举行，预计将发送超过1万2000张入场票。图为活动主宾国家发展部长徐芳达走访现场摊位与公众互动的场景。（谢智扬摄）

出于安全考量，主办方今年在活动场地全面停用煤气炉，改以电磁炉烹煮。同时，现场也优化了摊位布局，让十个各具特色的美食摊位能更顺畅地服务公众。

现年80岁的退休人士许惠芳是排在队伍最前方的访客，她早上9时前就与丈夫一同抵达现场。她平时有阅读报纸的习惯，得知活动消息后便特地早起前来。许惠芳对这个年度文化活动充满期待，并笑着坦言，即便需要站着等候开场也不觉得累。“很高兴，很兴奋哦！久久一次有这样子的活动，很兴奋！”

许惠芳此前看过《给阿嬷的情书》，影片中出现的潮州美食勾起了她的怀念。“看完了这部电影，就更想去吃无米粿啦，有点怀念啊！”

国家发展部长徐芳达（左二）为义安潮州文化美食节主持开幕，走访摊位时，欣赏传统手艺人制作糖画。（谢智扬摄）

活动的美食环节每天分两个时段进行，分别为上午10时至下午2时及傍晚5时至晚上9时。活动现场不出售入场票，但会在每天六个时段现场派发免费入场票，每次发100张，先到先得。除了美食，活动也将呈献五个本地潮剧潮乐团体呈献的表演。