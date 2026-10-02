未妥善维护电动扶梯导致两名长者摔倒，电梯维护公司被判罚款1万5000元。

这起意外发生于2023年4月21日，地点在后港1道第105座的后港椰林海南园中心。伤者分别是一名75岁妇女和一名84岁男子。

9G Elevator私人有限公司面对一项抵触《建筑维修与分层管理（电梯、自动扶梯和建筑维修）条例》的控状，公司代表星期四（10月1日）在国家法院认罪。

根据案情，新加坡建设局在事发当天接获阿裕尼—后港市镇理事会（AHTC）通报，指两名年长者在使用电动扶梯上楼时往后摔倒。事故起因是电动扶梯扶手在上升途中停止移动，但梯级仍继续运行，导致握着扶手的两人失去平衡。当局人员到场检查电动扶梯后，发现相同的情况。

调查揭露，9G Elevator案发时受AHTC委托，负责为电动扶梯进行维护工程。公司在事发前最近一次维护电动扶梯是在2023年4月10日，即事发前11天。不过，工作人员当时未妥当检查电动扶梯的扶手轴承，因此也没有更换已腐蚀和磨损的轴承。

扶手轴承的腐蚀和磨损，导致扶手的驱动轮和驱动轴偏离中心，造成压力降低和扶手丧失张力，扶手因此变得松弛，并在有人抓扶时停止移动。

75岁妇女在摔倒后骶骨骨折，84岁男子则背部和双肘擦伤，并有部分出血。

涉事公司多次违规 控方促重罚

根据公司的维护报告，公司在2022年10月至2023年4月21日期间，曾13次维护电动扶梯。

另外，公司在2018年1月至2022年12月期间，有30次违规并缴付销案罚款的记录，其中三次涉及电动扶梯扶手。

控方指出，这起事故导致两名年长者在电动扶梯上摔倒，其中一人因此骨折。事发地点包括湿巴刹和熟食中心，人流密集，使用者包括年长者和孩童，一旦发生事故，可能造成严重伤害。

若公司在2023年2月至4月进行的三次检查中，或在同年1月拆除电动扶梯梯级时稍加注意，本应能够发现轴承的问题。因此，控方促请法官判公司最高罚款，即2万元。

公司代表律师求情时说，公司在1月拆除梯级检查时，轴承磨损情况并不像4月所见般严重。技术人员虽被指示在维护时进行测试，但并未完全遵从指示。公司事后也曾通过市镇会联系伤者以进行赔偿，但被告知伤者不要求公司赔偿。

控方透露，市镇会事后已直接赔偿两名伤者。

国家法院法官李立贞下判时说，公司在案发前数月的检查中都没有发现轴承磨损，直到有人受伤后才发现问题。不过，公司事后配合调查，并采取预防措施防止类似事件重演，包括安装扶手速度监测装置，因此判公司罚款1万5000元。