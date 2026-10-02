移民与关卡局 与 中央肃毒局 星期五（10月2日）发联合文告说，案件发生在9月24日。当局识别出一个入境集装箱，并将它转介接受进一步检查。

移民局和肃毒局在 巴西班让 扫描站侦破一起大宗 大麻 走私案，从一个经新加坡转运的集装箱内起获超过391公斤大麻。

移民局影像分析员检查集装箱扫描图像时发现异常，人员随后开箱检查，发现疑似大麻砖块藏在装有乳胶手套的箱子内。肃毒局人员接获通知后进一步搜查，共起获1290块大麻，总重量约391公斤。

初步调查显示，这批毒品经新加坡转运，原本要运往另一个国家。不过，当局目前没有在文告中说明集装箱的来源地和最终目的地，也没有透露是否有人因此被捕或受查。

根据《滥用毒品法令》第7节条文，任何人若进口或出口超过500克大麻，可能面对强制性死刑。

移民局码头指挥官古永耀高级助理总监说，当局通过风险锁定工作，以及前线人员的影像分析能力，侦测到这批超过391公斤、经新加坡转运的大麻。

“移民局将继续运用科技和数据分析，加强边境安全，防止毒品和违禁品走私，阻止不受欢迎人士进入新加坡。”

调查仍在进行中。

据较早前报道，今年1月初，巴西班让扫描站也曾起获逾509公斤大麻，相信是近两年来最大宗。