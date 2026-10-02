从明年1月起，HPV9疫苗将列入全国免疫接种计划，建议9岁至26岁女性接种以预防子宫颈癌。届时，符合条件的新加坡公民儿童可获全额津贴，公民成人可获高达75%的津贴。

保健卫生部、传染病管理局和保健促进局星期五（10月2日）联合发文告宣布，九价人乳头瘤病毒疫苗（human papillomavirus 9-valent，简称HPV9）将列入全国儿童疫苗计划、全国成人免疫计划，以及受津贴疫苗清单。

HPV疫苗受推荐用于9岁至26岁的女性，以预防子宫颈癌。在HPV9广泛采用后，现有的HPV2疫苗（又称Cervarix）仍将保留于接种计划，作为替代选择。

文告指出，七成的子宫颈癌病例由HPV16型与18型病毒引发，HPV2和HPV9疫苗均能预防这两种病毒。不过，HPV9疫苗覆盖范围更广，还可预防由其他HPV病毒类型引发的大约20%子宫颈癌病例，使整体子宫颈癌预防率提高至约90%。

当局指出，全国免疫专家委员会已更新全国儿童疫苗计划和全国成人免疫计划中，有关HPV疫苗接种的建议。最新建议包括：

未接种这类疫苗的女性可选用HPV2或HPV9疫苗，开始并完成接种。9岁至14岁接种首剂者应接种两剂；15岁至26岁接种首剂者应接种三剂。若在满26岁之前已开始但未完成接种者，可在26岁之后尽快补足剩余，最迟可至45岁。

已经接种HPV2或HPV4疫苗、但还未打完续剂的女性，可接种HPV9疫苗以完成接种流程。研究显示，这类混合接种方案安全有效，而且能针对两种疫苗所覆盖的HPV病毒株提供保护。

对于已经完成HPV2、HPV4或HPV9接种的人群，专家组不建议再接种HPV9疫苗。

为了配合这项调整，自明年1月1日起，符合条件的公民儿童到参与社保援助计划（CHAS）的诊所或综合诊疗所接种HPV9疫苗，可获得全额津贴；符合条件的公民成人可按经济状况评估，获得最高75%的津贴。符合条件的永久居民也可在综合诊疗所获得津贴。

全国儿童疫苗计划和全国成人免疫计划中推荐的接种群体，也可使用保健储蓄支付HPV9疫苗接种费用，最高可达保健储蓄的慢性病和预防性护理限额，即700元或1000元。

校园疫苗注射计划将同步调整。自明年1月1日起，HPV9疫苗将取代HPV2疫苗，提供给尚未开始或完成接种的女学生。目前，这个计划免费为中学一年级和二年级的女生提供HPV疫苗接种。

到今年已接种首剂HPV2疫苗的女学生（即今年中一群体），明年将在学校接种第二剂HPV9疫苗，以完成整个接种程序。

明年1月1日起，符合HPV9疫苗接种条件者可通过https://vaccine.gov.sg，向参与社保援助计划的家庭诊所或向综合诊疗所预约接种。公众可咨询医生，以了解自己是否需要接种，以及合适的接种安排。