总理兼财政部长黄循财在圣淘沙新加坡海洋馆设宴款待到访的文莱王储兼首相署高级部长比拉赫，接待团队安排潜水员在水下展示“深化我们的友谊”的横幅。

潜水员在水下展示“深化我们的友谊”的横幅。（数码发展及新闻部提供）

黄总理星期五（10月2日）在脸书发文说，“深化我们的友谊”（Deepening our friendship）恰如其分地体现了新加坡与文莱之间紧密且长久的关系。他也说：“这段特殊关系的核心，是多年来建立起的深厚个人情谊。”

黄总理还说，他一直都很珍惜与比拉赫见面叙旧的机会，也期待未来有更多交流，并继续加强两国联系。

比拉赫和文莱代表团也走访榜鹅数码园区。副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇在脸书发文说，裕廊集团和新加坡理工大学向来访者介绍园区的发展概念和未来规划，新工大学生也示范机器人执行各种任务，展示如何学习和运用机器人系统。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇（右）在榜鹅数码园区陪比拉赫乘坐自动驾驶车辆。榜鹅正在进行自驾车“随需而至”模式的试点。（数码发展及新闻部提供）

颜金勇也陪同比拉赫和代表团乘坐自动驾驶车辆。他说：“希望他们喜欢这次的体验。”

比拉赫星期一（9月28日）起对我国进行五天正式访问，并与黄总理一同主持第12届新加坡—文莱青年领袖计划活动。