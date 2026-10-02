社会及家庭发展部长马善高即日起到沙特阿拉伯和卡塔尔进行工作访问，行程包括在沙特首都利雅得参加第二届全球企业社会责任论坛。

社会及家庭发展部星期五（10月2日）发文告说，马善高将在沙特人力资源和社会发展部主办的论坛上，与来自巴林、卡塔尔、土耳其和阿曼的部长级代表交流，探讨政府、企业和社区如何携手推动具有实质意义且可持续的社会影响。

社会及家庭发展部说，马善高将阐述新加坡如何通过跨领域伙伴关系，以及通过可持续慈善框架持续推动企业社会责任，来促进社会发展的经验。马善高在论坛期间也会与各国的对等部长举行双边会谈，以及同区域高级领导人会面。

社会及家庭发展部也说，新加坡参与这一论坛，反映我国重视参与有关社会发展和企业社会责任的国际讨论。

马善高到卡塔尔首都多哈访问时，则会与卡塔尔社会发展与家庭部长布蒂娜（Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi）、卡塔尔基金会副主席欣德 （Sheikha Hind bint Hamad Al Thani）会面，并访问相关机构，了解当地推动包容发展的工作。

陪同马善高出访的包括社会及家庭发展部官员。