蔡厝港自来水厂两年前发生硫化氢中毒事故，酿成两人死亡。验尸庭揭露，事发时员工未遵守标准作业程序，包括佩戴呼吸防护设备、安排人员在入口处驻守，通风系统也未正常运作。员工在封闭通道内相继倒下，经理前去查看时，也不幸中毒身亡。

这起事故发生于2024年5月23日，地点是南洋通道附近的蔡厝港自来水厂（Choa Chu Kang Waterworks）。当时，公用事业局是水厂的使用者；Stargroup Est公司受聘负责清洗水池，并已接管涉事的水处理工艺池。

两名死者分别是40岁的印度籍经理斯里尼瓦森（Srinivasan Sivaraman）和24岁的马来西亚籍员工伊扎特（Izzat Naqiuddin Bin Dowod）。另有一名39岁马来西亚籍员工昏迷送院，经治疗后出院。

三人案发时均暴露于硫化氢（hydrogen sulphide）气体中。这种无色有毒气体通常在处理水池排放污泥时释放，低浓度下也可能致命。

验尸庭星期五（10月2日）针对两人的死因展开研讯，并传召新加坡警察部队和人力部调查官供证。

人力部调查官供证时说，清洗水池的工作定在5月23日展开，为期五天。案发当天早上，伊扎特和一名同事进入水池下方的封闭通道，打开三个手动阀门排水，以便进行清洗工作。

斯里尼瓦森当时在外驻守，他在两名员工进入通道前，使用气体检测仪进行检查，检测仪和通道内的警报系统都没有响起，三人也没有佩戴呼吸防护设备。员工顺利打开阀门后，安全离开通道。

员工闻强烈腐臭味 经理或为试图救人丧命

阀门打开后，员工回到水池进行清洗工作。早上10时许，一名员工闻到强烈腐臭味后通知斯里尼瓦森，他也观察到废水正迅速流向另一座水池。调查官说，废水快速流出可能加速硫化氢释放，而硫化氢会散发出强烈的腐臭味。

斯里尼瓦森随后命令下属进入水池下方的封闭通道，关闭先前为排水而打开的手动阀门，以减缓排水速度，但没有就防护措施作出任何指示。

大约早上10时30分，伊扎特与同事在没有佩戴呼吸防护设备的情况下进入通道，外头也无人驻守。当时，个人气体检测仪和警报系统都发出警报，警告毒气超过安全水平，两人随后在通道内相继倒下。斯里尼瓦森可能是为了查看员工情况，或试图救出两人而进入通道，结果也昏倒在内。

三人在早上11时许被发现，其他员工立即通报新加坡民防部队求助，但无人知晓这30分钟内发生何事。

调查显示，公司针对密闭空间作业制定的标准作业程序包括检测空间内的空气状况、为工人提供适当的呼吸防护设备、在进入前进行通风，以及确保有人驻守在密闭空间外等。

然而，案发时除了员工没有佩戴呼吸防护设备、外头无人驻守之外，通道内的通风设备也没有运作，员工进入通道前并未进行通风。

验尸庭法官将择日发表研讯结论。

Stargroup公司与其密闭空间进入许可证授权经理林明福（译音）因这起事故，于2026年7月被控上法庭。公司被指没有采取合理且切实可行的措施降低风险，经理则涉嫌在履行授权经理职责、签发密闭空间进入许可证时，没有尽到应有的谨慎责任。案件目前仍在审理中。

人力部也向一名公用局职员发出严厉警告，指他在事发前一晚未与雇主合作，以协助雇主遵守《工作场所安全与卫生法令》。公用局则因曾允许员工在通风不足的情况下，短时间进入密闭空间作业，而接获销案罚款。