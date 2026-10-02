受苏门答腊烟羽及加里曼丹火点产生的烟霾影响，我国未来24小时的空气污染指数（PSI）预计介于中等至不健康水平。

国家环境局发布每日烟霾报告说，我国星期五（10月2日）的天气干燥。截至傍晚6时，本地一小时PM2.5浓度介于每立方米44微克至73微克，处于正常至偏高水平；24小时PSI介于64至81，处于中等水平。

文告指出，当局观测到来自苏门答腊南部的中度至浓厚烟羽（smoke plume）正飘向新加坡，加里曼丹的火点也观测到烟霾。当局预计星期六（3日）新加坡和周边地区将持续干燥天气。

受东南风或南风的影响，烟霾可能飘向新加坡，预计我国未来24小时PSI将处于中等至不健康水平的偏低范围。

环境局说，烟霾对健康的影响取决于个人身体状况、PSI，以及在户外活动的时间长短和强度。公众若要马上出门活动，应参考一小时PM2.5浓度和个人活动指南；规划隔天的户外活动，则应参考24小时PSI预报及相应的健康建议。

公众可通过烟霾网站www.haze.gov.sg、环境局网站www.nea.gov.sg、新加坡气象署网站www.weather.gov.sg，或myENV手机应用查询最新空气质量。